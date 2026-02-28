Κόσμος

Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν προληπτικά στο Ιράν: Με πυραυλική επίθεση απαντά η Τεχεράνη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ - Εκτός Τεχεράνης ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεχόμενες οι εκρήξεις στην περιοχή - Πληροφορίες για πλήγμα κοντά στο σπίτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν
Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν προληπτικά στο Ιράν: Με πυραυλική επίθεση απαντά η Τεχεράνη
Χρύσα Πανούση

Τύμπανα πολέμου ήχησαν το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ένα από τα πλήγματα φαίνεται πως έπληξε περιοχή κοντά στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για αντίποινα και έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Σειρήνες ακούγονται συνεχόμενα τόσο στο Ιράν όσο και στο Ισραήλ.

09:48 | 28.02.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ: Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν – Η πρώτη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για την επίθεση στην Τεχεράνη
«Ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος
08:58 | 28.02.2026
11:22 | 28.02.2026
Πληροφορίες πως σκοτώθηκε ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Χαταμί

Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν πως από τα σημερινά πλήγματα σκοτώθηκε ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Χαταμί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά.

Commander-in-Chief of the Iranian Army, Amir Hatami speaks during a meeting with military academy students, in Tehran, Iran, in this handout image obtained on January 7, 2026. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
11:21 | 28.02.2026
Τεράστιες καταστροφές στην Τεχεράνη - Κατεδαφίστηκαν κτίρια
11:18 | 28.02.2026
Καπνός στη Μανάμα όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού

Εκρήξεις ακούστηκαν και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

11:16 | 28.02.2026
Πύραυλος του Ιράν κατευθύνεται προς το Ισραήλ
An air defense system operates as missiles are launched towards Israel from Iran, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Jerusalem, February 28, 2026. REUTERS/Ronen Zvulun
11:15 | 28.02.2026
11:12 | 28.02.2026
Οι Χούθι απειλούν για επιθέσεις σε Ισραήλ και Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χουθί της Υεμένης απείλησαν νωρίτερα για επιθέσεις σε Ισραήλ και Ερυθρά Θάλασσα, τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η εκτεταμένη επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

Αξιωματούχος τόνισε πως η επίθεση μπορεί να γίνει ακόμη και απόψε.

Οι αντάρτες σταμάτησαν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο συμφωνίας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

11:08 | 28.02.2026
11:06 | 28.02.2026
Ουρές χιλιομέτρων στην Τεχεράνη - Εγκαταλείπουν την πόλη οι κάτοικοι
Vehicles line up during a traffic block, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, February 28, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
11:06 | 28.02.2026
Η Αφρικανική Ένωση απευθύνει έκκληση για «επείγουσα αποκλιμάκωση»

Η Αφρικανική Ένωση απηύθυνε σήμερα έκκληση για «επείγουσα αποκλιμάκωση» ώστε να αποφευχθεί η «επιδείνωση της παγκόσμιας αστάθειας», εν μέσω των πληγμάτων που εξαπολύουν από το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο πρόεδρος της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μαχάμουντ Αλί Γιούσουφ κάλεσε να επιδειχθεί «αυτοσυγκράτηση» και να υπάρξει «επείγουσα αποκλιμάκωση» και κατόπιν να συνεχιστεί ο «διάλογος», ζητώντας ακόμη από «όλα τα μέρη» να ενεργήσουν «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

11:05 | 28.02.2026
Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες για επικείμενα πλήγματα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εξέδωσε εντολή προς τους Αμερικανούς πολίτες να σπεύσουν σε ασφαλές μέρος και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας για επικείμενα πλήγματα

11:05 | 28.02.2026
Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος, μετά τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.

11:02 | 28.02.2026
Πολλές εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ
11:01 | 28.02.2026
10:59 | 28.02.2026
Αναχαιτίστηκε πύραυλος του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ
10:59 | 28.02.2026
10:56 | 28.02.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν το πρώτο επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται «σε απάντηση στην εχθρική και εγκληματική επιθετικότητα του εχθρού κατά του Ιράν».

Την τελευταία ώρα, αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Την ίδια ώρα, οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν σε περιοχές του βόρειου και νότιου Ισραήλ.

10:56 | 28.02.2026
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tehran, Iran, February 28, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
10:56 | 28.02.2026
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes against Iran, in Tehran, Iran, in this screen grab obtained from a social media video released February 28, 2026. Socia Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION -Road layout, business signs and utility poles matched file and satellite imagery -Exact time not verified -US president Donald Trump said US were carrying out
10:52 | 28.02.2026
Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των τραυματιών στο Ιράν

Τα νοσοκομεία του Ιράν βρίσκονται σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, δήλωσε στο πρακτορείο: «Αφού ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης, ασθενοφόρα έχουν σταλεί στο κέντρο της πόλης».

«Όταν ακούστηκε ο ήχος της έκρηξης, ασθενοφόρα στάλθηκαν σε κεντρικές περιοχές της Τεχεράνης και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε επιφυλακή. Ο πιθανός αριθμός των τραυματιών και οι ακριβείς περιοχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί».

10:51 | 28.02.2026
Οι ΗΠΑ ονόμασαν την επιχείρηση «Επική Οργή»
10:48 | 28.02.2026
Νέες εικόνες από τις εκρήξεις στην Τεχεράνη
Smoke rises following an explosion, after Israel and the U.S. launched strikes against Iran, in Tehran, Iran, in this screen grab obtained from a social media video released February 28, 2026. Socia Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. VERIFICATION -Road layout, business signs and utility poles matched file and satellite imagery -Exact time not verified -US president Donald Trump said US were carrying out
10:42 | 28.02.2026
Μέγαρο Μαξίμου
Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Προγραμματίστηκε για το απόγευμα του Σαββάτου
10:27 | 28.02.2026
Νετανιάχου: «Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχείρηση «για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν».

«Αδέλφια μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία.

Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των αγιατολάχ φωνάζει “Θάνατος στο Ισραήλ -  Θάνατος στην Αμερική”. Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό. Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Ήρθε η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού — οι Πέρσες, οι Κούρδοι, οι Αζέροι, οι Μπαλούτσι και οι Αχβαζί — να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Απευθύνω έκκληση σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Το Βρυχηθμό του Λιονταριού”, θα χρειαστεί όλοι να επιδείξουμε αντοχή και ψυχική δύναμη. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

10:26 | 28.02.2026
Σειρήνες και στο Τελ Αβίβ
10:25 | 28.02.2026
10:25 | 28.02.2026
Η Ρωσία αναστέλλει τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές εταιρείες αερομεταφορών ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ, εν μέσω βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι ρωσικοί αερομεταφορείς, σε συντονισμό με τις υπηρεσίες του και με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya, είχαν επεξεργαστεί εναλλακτικές πορείες για την εκτέλεση των δρομολογίων τους προς χώρες του Κόλπου εκ των προτέρων, σημειώνεται ωστόσο ότι οι χρόνοι των πτήσεων θα επιμηκυνθούν, καθώς οι αποστάσεις θα είναι αναγκαστικά μεγαλύτερες.

 

10:20 | 28.02.2026
Εκρήξεις και στο βόρειο Ισραήλ
10:14 | 28.02.2026
Ενεργοποιήθηκε το Iron Dome

Τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τα εδάφη του Ιράν

10:10 | 28.02.2026
Συναγερμός για πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ
10:08 | 28.02.2026
Δείτε live εικόνα και από το AP
10:02 | 28.02.2026
Το Ισραήλ ζητά από τους κατοίκους να μεταβούν στα καταφύγια
10:01 | 28.02.2026
«Θα διαρκέσει πολλές ημέρες η επιχείρηση κατά του Ιράν»

Η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters

10:01 | 28.02.2026
Απειλεί με σκληρά αντίποινα η Τεχεράνη

«Ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική» προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters

10:00 | 28.02.2026
Στόχος ΗΠΑ – Ισραήλ σπίτια ανώτερων αξιωματούχων και υπουργεία

Οι επιθέσεις κατά του Ιράν μέχρι στιγμής σήμερα έχουν στοχεύσει, μεταξύ άλλων στόχων, σπίτια υπουργών και αρχηγών του στρατού, εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας και Πληροφοριών, καθώς και ένα προεδρικό κτίριο, αναφέρει το Channel 12.

09:56 | 28.02.2026

Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλής, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, λίγη ώρα αφού άλλο ιρανικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του προεδρικού μεγάρου στην Τεχεράνη και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ.

09:50 | 28.02.2026
09:48 | 28.02.2026
Συνεχίζει τις απειλές ο Ντόναλντ Τραμπ

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους», ανέφερε μεταξύ άλλων στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του

09:39 | 28.02.2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την κοινή επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν
09:39 | 28.02.2026
09:32 | 28.02.2026
«Lion's Roar» ονόμασε το Ισραήλ την επιχείρηση κατά του Ιράν

Το Ισραήλ έχει ονομάσει την επιχείρησή του εναντίον του Ιράν «Lion's Roar».

Το όνομα αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν διαφορετική εσωτερική ονομασία για τις επιθέσεις.

Το όνομα της τελευταίας επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων με στόχο το Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, ήταν «Rising Lion».

09:30 | 28.02.2026
Επτά οι πύραυλοι που έπληξαν την περιοχή κοντά στην κατοικία του Χαμενεΐ
09:27 | 28.02.2026
Το Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ -από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών- εναντίον του Ιράν.

 «Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.

09:22 | 28.02.2026
Ιρανοί εγκαταλείπουν την Τεχεράνη - Ουρές χιλιομέτρων στα βενζινάδικα

Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο Ιράν με τις πιο πρόσφατες να ακούγονται σε Ισφαχάν, Κομ, Καράζ και Κερμανσάχ.

Το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.

Αυτόπες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.

09:19 | 28.02.2026
Η Μοσάντ ζητά από τους Ιρανούς να «εξεγερθούν ενάντια στο καθεστώς»

Η Μοσάντ, μέσω καναλιού που δημιούργησε στο Telegram ζητά από τους Ιρανούς «να στέλνουν μηνύματα και εικόνες της αντίστασής τους».

Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν αρκετοί πολίτες.

«Θα θυμάστε, φυσικά, εκείνες τις διαμαρτυρίες που είδαμε πρόσφατα, στις οποίες σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι», αναφέρει.

09:18 | 28.02.2026
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS
09:15 | 28.02.2026
Βίντεο δείχνουν πυραύλους να πετούν πάνω από το Ιράκ

Λίγο πριν αρχίσουν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές να προκαλούν εκρήξεις στο Ιράν, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φέρεται να δείχνουν πυραύλους να πετούν χαμηλά πάνω από το Ιράκ

Λίγο αργότερα, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει τον εναέριο χώρο του.

09:13 | 28.02.2026
Έπεσε το δίκτυο τηλεπικοινωνιών στο Ιράν - Κλειστός ο εναέριος χώρος

Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο

09:13 | 28.02.2026
Εκρήξεις στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της Τεχεράνης

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

09:10 | 28.02.2026
Και Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαιώνει την εμπλοκή των ΗΠΑ

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

09:09 | 28.02.2026
New York Times: Σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

09:08 | 28.02.2026
09:06 | 28.02.2026
Μήνυμα της Μοσάντ στον λαό του Ιράν

Καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η υπηρεσιά πληροφοριών του, η Μοσάντ, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram στα περσικά, καλεί τους Ιρανούς να βοηθήσουν «να επιστρέψει το Ιράν στις ένδοξες μέρες του».

«Αδελφοί και αδελφές μας Ιρανοί, δεν είστε μόνοι! Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ειδικό κανάλι Telegram ειδικά για εσάς. Μαζί θα επιστρέψουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του», αναφέρει η δήλωση.

Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς να «μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στο καθεστώς».

 

09:05 | 28.02.2026
09:05 | 28.02.2026
Πύραυλοι στη συνοικία Τζομχούρι

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης

09:05 | 28.02.2026

Ισραηλινοί αναφέρουν πως ένα από τα πλήγματα έπληξε περιοχή κοντά στο σπίτι του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

09:04 | 28.02.2026
09:04 | 28.02.2026
09:03 | 28.02.2026
09:03 | 28.02.2026
Εκτός Τεχεράνης ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
09:02 | 28.02.2026
Εδώ και μήνες σχεδιαζόταν το χτύπημα κατά του Ιράν
09:02 | 28.02.2026
Οι πρώτες εικόνες από την Τεχεράνη

Σε βίντεο στα social media από το Ιράν, φαίνονται μεγάλα σύννεφα καπνού στον ουρανό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κατεδαφίστηκαν κτίρια ή αν τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν άμαχοι

08:59 | 28.02.2026
08:59 | 28.02.2026
Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Ισραήλ

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.

08:59 | 28.02.2026
Πάνω από 3 οι εκρήξεις στην Τεχεράνη
08:59 | 28.02.2026

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

08:59 | 28.02.2026
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν και κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπό τον φόβο αντίποινων.

08:58 | 28.02.2026
08:56 | 28.02.2026
08:56 | 28.02.2026
Με αμερικανική συνδρομή η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

08:55 | 28.02.2026
Καλημέρα από το newsit.gr

Μαζί θα καλύψουμε τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα που εξαπέλυσε το Ισράηλ κατά του Ιράν

