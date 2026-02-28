Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν προληπτικά στο Ιράν: Με πυραυλική επίθεση απαντά η Τεχεράνη

Νετανιάχου: «Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχείρηση «για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν».

«Αδέλφια μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία.

Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των αγιατολάχ φωνάζει “Θάνατος στο Ισραήλ - Θάνατος στην Αμερική”. Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό. Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Ήρθε η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού — οι Πέρσες, οι Κούρδοι, οι Αζέροι, οι Μπαλούτσι και οι Αχβαζί — να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.

Απευθύνω έκκληση σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Το Βρυχηθμό του Λιονταριού”, θα χρειαστεί όλοι να επιδείξουμε αντοχή και ψυχική δύναμη. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».