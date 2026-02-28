Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν προληπτικά στο Ιράν: Με πυραυλική επίθεση απαντά η Τεχεράνη

Τύμπανα πολέμου ήχησαν το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ένα από τα πλήγματα φαίνεται πως έπληξε περιοχή κοντά στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για αντίποινα και έχει τεθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις και εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Σειρήνες ακούγονται συνεχόμενα τόσο στο Ιράν όσο και στο Ισραήλ.
Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν πως από τα σημερινά πλήγματα σκοτώθηκε ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Χαταμί.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά.
Εκρήξεις ακούστηκαν και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
Οι Χουθί της Υεμένης απείλησαν νωρίτερα για επιθέσεις σε Ισραήλ και Ερυθρά Θάλασσα, τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η εκτεταμένη επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.
Αξιωματούχος τόνισε πως η επίθεση μπορεί να γίνει ακόμη και απόψε.
Οι αντάρτες σταμάτησαν τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο συμφωνίας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Η Αφρικανική Ένωση απηύθυνε σήμερα έκκληση για «επείγουσα αποκλιμάκωση» ώστε να αποφευχθεί η «επιδείνωση της παγκόσμιας αστάθειας», εν μέσω των πληγμάτων που εξαπολύουν από το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
Ο πρόεδρος της επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης Μαχάμουντ Αλί Γιούσουφ κάλεσε να επιδειχθεί «αυτοσυγκράτηση» και να υπάρξει «επείγουσα αποκλιμάκωση» και κατόπιν να συνεχιστεί ο «διάλογος», ζητώντας ακόμη από «όλα τα μέρη» να ενεργήσουν «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εξέδωσε εντολή προς τους Αμερικανούς πολίτες να σπεύσουν σε ασφαλές μέρος και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας για επικείμενα πλήγματα
Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος, μετά τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν το πρώτο επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.
Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται «σε απάντηση στην εχθρική και εγκληματική επιθετικότητα του εχθρού κατά του Ιράν».
Την τελευταία ώρα, αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.
Την ίδια ώρα, οι σειρήνες συνεχίζουν να ηχούν σε περιοχές του βόρειου και νότιου Ισραήλ.
Τα νοσοκομεία του Ιράν βρίσκονται σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, δήλωσε στο πρακτορείο: «Αφού ακούστηκε ο ήχος μιας έκρηξης, ασθενοφόρα έχουν σταλεί στο κέντρο της πόλης».
«Όταν ακούστηκε ο ήχος της έκρηξης, ασθενοφόρα στάλθηκαν σε κεντρικές περιοχές της Τεχεράνης και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε επιφυλακή. Ο πιθανός αριθμός των τραυματιών και οι ακριβείς περιοχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί».
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιχείρηση «για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν».
«Αδέλφια μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν από λίγο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχείρηση για την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Ευχαριστώ τον μεγάλο μας φίλο, τον Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία.
Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς των αγιατολάχ φωνάζει “Θάνατος στο Ισραήλ - Θάνατος στην Αμερική”. Έχει χύσει το αίμα μας, έχει δολοφονήσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον ίδιο του τον λαό. Αυτό το δολοφονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Ήρθε η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού — οι Πέρσες, οι Κούρδοι, οι Αζέροι, οι Μπαλούτσι και οι Αχβαζί — να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν.
Απευθύνω έκκληση σε εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της Επιχείρησης “Το Βρυχηθμό του Λιονταριού”, θα χρειαστεί όλοι να επιδείξουμε αντοχή και ψυχική δύναμη. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».
Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές εταιρείες αερομεταφορών ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ, εν μέσω βομβαρδισμών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι ρωσικοί αερομεταφορείς, σε συντονισμό με τις υπηρεσίες του και με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya, είχαν επεξεργαστεί εναλλακτικές πορείες για την εκτέλεση των δρομολογίων τους προς χώρες του Κόλπου εκ των προτέρων, σημειώνεται ωστόσο ότι οι χρόνοι των πτήσεων θα επιμηκυνθούν, καθώς οι αποστάσεις θα είναι αναγκαστικά μεγαλύτερες.
Τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τα εδάφη του Ιράν
Η επιχείρηση του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters
«Ετοιμαζόμαστε για αντίποινα, η απάντηση θα είναι συντριπτική» προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters
Οι επιθέσεις κατά του Ιράν μέχρι στιγμής σήμερα έχουν στοχεύσει, μεταξύ άλλων στόχων, σπίτια υπουργών και αρχηγών του στρατού, εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας και Πληροφοριών, καθώς και ένα προεδρικό κτίριο, αναφέρει το Channel 12.
Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλής, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, λίγη ώρα αφού άλλο ιρανικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του προεδρικού μεγάρου στην Τεχεράνη και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ.
«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους», ανέφερε μεταξύ άλλων στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του
Το Ισραήλ έχει ονομάσει την επιχείρησή του εναντίον του Ιράν «Lion's Roar».
Το όνομα αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν διαφορετική εσωτερική ονομασία για τις επιθέσεις.
Το όνομα της τελευταίας επιχείρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων με στόχο το Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, ήταν «Rising Lion».
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.
Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ -από κοινού με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών- εναντίον του Ιράν.
«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.
Συνεχίζονται οι εκρήξεις στο Ιράν με τις πιο πρόσφατες να ακούγονται σε Ισφαχάν, Κομ, Καράζ και Κερμανσάχ.
Το πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για εκρήξεις στην Ταμπρίζ.
Αυτόπες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στα πρατήρια βενζίνης της Τεχεράνης, καθώς πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκαταλείπουν.
Η Μοσάντ, μέσω καναλιού που δημιούργησε στο Telegram ζητά από τους Ιρανούς «να στέλνουν μηνύματα και εικόνες της αντίστασής τους».
Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκαν αρκετοί πολίτες.
«Θα θυμάστε, φυσικά, εκείνες τις διαμαρτυρίες που είδαμε πρόσφατα, στις οποίες σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι», αναφέρει.
Λίγο πριν αρχίσουν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές να προκαλούν εκρήξεις στο Ιράν, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, φέρεται να δείχνουν πυραύλους να πετούν χαμηλά πάνω από το Ιράκ
Λίγο αργότερα, το Ιράκ ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει τον εναέριο χώρο του.
Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο
«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.
Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.
Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.
Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν.
Καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, η υπηρεσιά πληροφοριών του, η Μοσάντ, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram στα περσικά, καλεί τους Ιρανούς να βοηθήσουν «να επιστρέψει το Ιράν στις ένδοξες μέρες του».
«Αδελφοί και αδελφές μας Ιρανοί, δεν είστε μόνοι! Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ειδικό κανάλι Telegram ειδικά για εσάς. Μαζί θα επιστρέψουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του», αναφέρει η δήλωση.
Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς να «μοιραστούν μαζί μας φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στο καθεστώς».
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης
Ισραηλινοί αναφέρουν πως ένα από τα πλήγματα έπληξε περιοχή κοντά στο σπίτι του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Σε βίντεο στα social media από το Ιράν, φαίνονται μεγάλα σύννεφα καπνού στον ουρανό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κατεδαφίστηκαν κτίρια ή αν τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν άμαχοι
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε προληπτικό χτύπημα κατά του Ιράν και κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπό τον φόβο αντίποινων.
