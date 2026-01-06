Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιράν: Η αστυνομία διέλυσε με διακρυγόνα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Τεχεράνη – Αυξάνονται οι νεκροί διαδηλωτές

«Ελευθερία! Ελευθερία!, Χωρίς ντροπή, ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί» φώναζε ο κόσμος αναφερόμενος στο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Επεισόδια σε διαδηλώσεις στο Ιράν
Επεισόδια σε διαδηλώσεις στο Ιράν

Κλιμακώνονται οι εντάσεις στο Ιράν με τις συγκεντρώσεις διαμρτυρίας σε όλη την χώρα να εντείνονται, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και τους διαδηλωτές να στρέφουν τα «βέλη» τους εναντίον της κυβέρνησης και του θεοκρατικού καθεστώτος.

Την ίδια στιγμή, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί οι διαδηλωτές που έχουν χάσει την ζωή τους από τότε που άρχισε το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες», ανακοίνωσε σήμερα (06.01.2025) η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Η ιρανική αστυνομία διέλυσε διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων , σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Διαδηλωτές φώναξαν «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», αναφερόμενοι στην δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το πλήθος φώναζε επίσης «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

“Ελευθερία! Ελευθερία!”, “Χωρίς ντροπή”, φώναξαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για “σποραδικές συγκεντρώσεις” που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Το υπόβαθρο των διαδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν που αρχικά συνδέθηκαν με το κόστος ζωής, ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025 στην πρωτεύουσα πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαμαρτυρίας μετά το 2022 όταν το Ιράν συγκλονίσθηκε από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις και μέσα ενημέρωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
134
93
78
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo