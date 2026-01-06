Ιράν: Η αστυνομία διέλυσε με διακρυγόνα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Τεχεράνη – Αυξάνονται οι νεκροί διαδηλωτές

Κλιμακώνονται οι εντάσεις στο Ιράν με τις συγκεντρώσεις διαμρτυρίας σε όλη την χώρα να εντείνονται, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και τους διαδηλωτές να στρέφουν τα «βέλη» τους εναντίον της κυβέρνησης και του θεοκρατικού καθεστώτος.

Την ίδια στιγμή, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί οι διαδηλωτές που έχουν χάσει την ζωή τους από τότε που άρχισε το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου.

«Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες», ανακοίνωσε σήμερα (06.01.2025) η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Η ιρανική αστυνομία διέλυσε διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων , σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

IRAN | BREAKING:

Massive protests erupted in Tehran's Grand Bazaar area, where clashes broke out between anti-Islamist-regime, pro-@PahlaviReza protesters and agents of the Islamist regime.

Διαδηλωτές φώναξαν «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», αναφερόμενοι στην δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το πλήθος φώναζε επίσης «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

“Ελευθερία! Ελευθερία!”, “Χωρίς ντροπή”, φώναξαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

The Islamist regime in Iran is violently attacking unarmed civilians in central Tehran's Grand Bazaar area. Protesters are resisting as fears grow that the regime may carry out another massacre.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για “σποραδικές συγκεντρώσεις” που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Το υπόβαθρο των διαδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν που αρχικά συνδέθηκαν με το κόστος ζωής, ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025 στην πρωτεύουσα πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαμαρτυρίας μετά το 2022 όταν το Ιράν συγκλονίσθηκε από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας, μεταξύ των οποίων και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις και μέσα ενημέρωσης.