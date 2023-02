Ίδρυμα του Ιράν όχι μόνο έπλεξε το εγκώμιο του δράστη της περυσινής επίθεσης εναντίον του συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί, από την οποία ο τελευταίος τραυματίσθηκε σοβαρά, αλλά ανακοίνωσε πως θα τον ανταμείψει με 1.000 τετραγωνικά μέτρα αγροτικής γης.

Όπως μετέδωσε σήμερα (21.2.2023) η κρατική τηλεόραση του Ιράν μέσω του καναλιού της στην εφαρμογή Telegram, το ίδρυμα θα δωρίσει την γη στον 24χρονο δράστη για την επίθεση που έκανε στον Σαλμάν Ρουσντί, ο οποίος θεωρείται εχθρός της χώρας.

Ο 75χρονος Σαλμάν Ρουσντί έχασε ένα μάτι και δεν μπορεί πια να χρησιμοποιήσει το ένα χέρι του μετά την επίθεση από τον 24χρονο Αμερικανό σιίτη μουσουλμάνο από το Νιου Τζέρσι στο βήμα μιας λογοτεχνικής εκδήλωσης τον Αύγουστο κοντά στη λίμνη Ίρι στη δυτική Νέα Υόρκη.

«Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη γενναία ενέργεια του νεαρού Αμερικανού, ο οποίος χαροποίησε τους Μουσουλμάνους τυφλώνοντας ένα από τα μάτια του Σαλμάν Ρουσντί και αχρηστεύοντας το ένα από τα χέρια του», δήλωσε ο Μοχαμάντ Εσμαΐλ Ζαρεΐ, γραμματέας του ιρανικού Ιδρύματος για την Εφαρμογή των Φετφάδων του Ιμάμη Χομεϊνί.

A video shows the moments after Salman Rushdie was stabbed onstage in western New York on Friday.



A 24-year-old man was charged for the attack, and prosecutors said Rushdie was stabbed 10 times. Rushdie's agent said the author’s condition was “not good.” https://t.co/DN7LDYI6dN pic.twitter.com/D25w3htkq0 — The New York Times (@nytimes) August 13, 2022

Sort of wild that in this piece about @SalmanRushdie's assassination attempt, neither the journalist nor Salman ever mentions the cause of fatwa or the attack… yet finds a way to weave in "Hindu supremacist, Narendra Modi"… Astonishing!

https://t.co/3hUsrItaNQ — Aashish (@aashish3_) February 17, 2023

«Ο Σαλμάν Ρουσντί δεν είναι τώρα τίποτα περισσότερο από ζωντανός νεκρός και για να τιμήσουμε αυτή τη γενναία ενέργεια, περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα αγροτικής γης θα δωρηθούν στο εν λόγω πρόσωπο ή σε οποιονδήποτε από τους νόμιμους εκπροσώπους του», πρόσθεσε ο Ζερεΐ.

Islamic regime has rewarded the terrorist who tried to kill #SalmanRushdie a 1000 sq.m of a valuable land in Iran.The attack disabled this renowned writer and blinded him on one eye.They declared that bigger praises will be given to whoever manages to kill Rushdie#IRGCterrorists pic.twitter.com/1KQdeX32Dc — Amin Pouria ممد پوری (@mamadporii) February 20, 2023

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε 33 χρόνια αφότου ο αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεΐνί, τότε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, εξέδωσε θρησκευτικό διάταγμα (φετφά) με το οποίο καλούσε τους μουσουλμάνους να δολοφονήσουν τον Σαλμάν Ρουσντί λίγους μήνες μετά την έκδοση του βιβλίου του «Οι σατανικοί στίχοι». Μερικοί μουσουλμάνοι θεώρησαν βλάσφημα μερικά αποσπάσματα του εν λόγω μυθιστορήματος για τον Προφήτη Μωάμεθ.

Ζει επικηρυγμένος, κρυβόταν για 9 χρόνια

Ο Σαλμάν Ρουσντί, ο οποίος γεννήθηκε στην Ινδία, γόνος μιας οικογένειας μουσουλμάνων του Κασμίρ, ζει έκτοτε επικηρυγμένος και πέρασε εννέα χρόνια κρυπτόμενος υπό την προστασία της βρετανικής αστυνομίας.

Ενώ η ιρανική μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του προέδρου Μοχαμάντ Χαταμί αποστασιοποιήθηκε από τον φετφά στα τέλη των χρόνων του 1990, η επικήρυξη για το κεφάλι του Ρούσντι, ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, συνέχισε να αυξάνεται και ο φετφάς ουδέποτε ήρθη.

Το 2019 το Twitter ανέστειλε το λογαριασμό του διαδόχου του Χομεϊνί, του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επειδή δήλωσε πως ο φετφάς εναντίον του Σαλμάν Ρουσντί είναι «αμετάκλητος».

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον συγγραφέα δήλωσε αθώος στις κατηγορίες για απόπειρα φόνου σε δεύτερο βαθμό και για επίθεση.