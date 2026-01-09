Κόσμος

Ιράν: Νύχτα «κόλασης» από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Κατέλαβαν πόλεις και έκαψαν κυβερνητικά κτίρια

Την Πέμπτη, στην φονικότερη διαδήλωση που έχει γίνει τις τελευταίες 12 ημέρες, σκοτώθηκαν 13 διαδηλωτές - Οι αρχές έριξαν ίντερνετ και τηλεπικοινωνίες για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις
Διαδήλωση
Φωτιές και οργή στις διαδηλώσεις του Ιράν

Εκτός ελέγχου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν με τους πολίτες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να βάζουν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια αντιδρώντας στην καταρρακωμένη οικονομία της χώρας. Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την ημέρα που ο οργισμένος λαός ξεχύθηκε στους δρόμους ενώ πολίτης στη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό της χώρας, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας πανικό.

Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τους διαδηλωτές να καταλαμβάνουν 3 πόλεις της χώρας. Το βράδυ της Πέμπτης (08.01.2026) έγινε και η φονικότερη κινητοποίηση των τελευταίων 12 ημέρων στο Ιράν καθώς υπάρχουν αναφέρουν που αναφέρουν πως σκοτώθηκαν 13 διαδηλωτές. Στο Γκοργκάν, κόσμος εισέβαλε στην έδρα του κυβερνήτη και έβαλε φωτιά στο κτίριο. Παρανάλωμα του πυρός έγιναν και αρκετά αστυνομικά αυτοκίνητα. Με αμείωτο ρυθμό και οι διαδηλώσεις στο Ισφαχάν, καθώς πολίτες πυρπόλησαν το κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν τις ιρανικές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τα τέλη του Δεκεμβρίου όπου ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις. 8 από αυτούς είναι ανήλικοι.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί ενώ πάνω από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η κυβέρνηση υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσπαθεί να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

Από την ημέρα που έκλεισε το παζάρι της Τεχεράνης και ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, οι αρχές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και όπλα κατά του οργισμένου πλήθους.

Ως απάντηση, το καθεστώς φέρεται πως έκοψε το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες σε όλο το Ιράν με σκοπό να σταματήσει η επικοινωνία μεταξύ των διαδηλωτών.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. «Πρέπει να αποφεύγεται κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά», δήλωσε προτρέποντας σε «διάλογο, διάλογο και ακρόαση των αιτημάτων του λαού».

Από την πλευρά του ο γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις λέγοντας πως το καθεστώς του Ιράν είναι «βαθιά τρομοκρατημένο» και προσπαθεί να ρίξει το διαδίκτυο για να αναστείλει τις διαδηλώσεις.

Απειλές Τραμπ για τις δολοφονίες των διαδηλωτών

Με αφορμή τον «εμφύλιο» που έχει ξεσπάσει στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την κυβέρνηση πως αν ξεκινήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, τότε να περιμένουν πολύ σκληρό χτύπημα από τις ΗΠΑ.

«Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών τους, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που έδωσε.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Το ξέρουν και τους έχει ειπωθεί με πολύ έντονο τρόπο, ακόμα πιο έντονα απ’ ό,τι σας λέω τώρα, ότι αν το κάνουν αυτό, θα πληρώσουν ακριβά» είπε.

«Πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία», έστειλε μήνυμα προς τους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν πολύ σκληρό χτύπημα από τις ΗΠΑ» είχε πει πριν από λίγες ημέρες.

