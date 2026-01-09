Ιράν: Νύχτα «κόλασης» από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Κατέλαβαν πόλεις και έκαψαν κυβερνητικά κτίρια

Εκτός ελέγχου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν με τους πολίτες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και να βάζουν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια αντιδρώντας στην καταρρακωμένη οικονομία της χώρας. Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την ημέρα που ο οργισμένος λαός ξεχύθηκε στους δρόμους ενώ πολίτης στη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό της χώρας, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας πανικό.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 January 8, 2026

Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τους διαδηλωτές να καταλαμβάνουν 3 πόλεις της χώρας. Το βράδυ της Πέμπτης (08.01.2026) έγινε και η φονικότερη κινητοποίηση των τελευταίων 12 ημέρων στο Ιράν καθώς υπάρχουν αναφέρουν που αναφέρουν πως σκοτώθηκαν 13 διαδηλωτές. Στο Γκοργκάν, κόσμος εισέβαλε στην έδρα του κυβερνήτη και έβαλε φωτιά στο κτίριο. Παρανάλωμα του πυρός έγιναν και αρκετά αστυνομικά αυτοκίνητα. Με αμείωτο ρυθμό και οι διαδηλώσεις στο Ισφαχάν, καθώς πολίτες πυρπόλησαν το κτίριο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν τις ιρανικές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τα τέλη του Δεκεμβρίου όπου ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις. 8 από αυτούς είναι ανήλικοι.

It’s 8:45 p.m. in Iran. Across Iran, people have risen up, and the country is now in the midst of a national uprising against 47 years of tyranny.



Chants:



“Long live the King.”

“Death to Khamenei.”

This is the final battle. Pahlavi will return.



Massive turnout in Tehran. pic.twitter.com/xyRPXgMIx2 — Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί ενώ πάνω από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η κυβέρνηση υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσπαθεί να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

Massive protests in and around Isfahan



Regime forces are fleeing.



pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Από την ημέρα που έκλεισε το παζάρι της Τεχεράνης και ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, οι αρχές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και όπλα κατά του οργισμένου πλήθους.

Ως απάντηση, το καθεστώς φέρεται πως έκοψε το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες σε όλο το Ιράν με σκοπό να σταματήσει η επικοινωνία μεταξύ των διαδηλωτών.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν έκανε έκκληση για «αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. «Πρέπει να αποφεύγεται κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά», δήλωσε προτρέποντας σε «διάλογο, διάλογο και ακρόαση των αιτημάτων του λαού».

Mass protests erupt in Tehran tonight.



People in Iran’s capital shouted from their homes and rallied in the streets on Thursday night after a call by the country’s exiled crown prince for a mass demonstration, witnesses said.



Internet access and telephone lines in Iran cut out… pic.twitter.com/eSRMmqAqFp — WorldGeopolitics25 (@WGeopolitics25) January 8, 2026

Από την πλευρά του ο γιος του Σάχη, Ρεζά Παχλαβί κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις λέγοντας πως το καθεστώς του Ιράν είναι «βαθιά τρομοκρατημένο» και προσπαθεί να ρίξει το διαδίκτυο για να αναστείλει τις διαδηλώσεις.

Απειλές Τραμπ για τις δολοφονίες των διαδηλωτών

Με αφορμή τον «εμφύλιο» που έχει ξεσπάσει στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την κυβέρνηση πως αν ξεκινήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, τότε να περιμένουν πολύ σκληρό χτύπημα από τις ΗΠΑ.

Tehran today

A sea of people in the streets.

The patience of the Iranian people is over. Khamenei and his allies must leave Iran as soon as possible.#Iran pic.twitter.com/Wx2CddZ3YT — Masih (@AlinejadMasih) January 8, 2026

«Τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών τους, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που έδωσε.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Το ξέρουν και τους έχει ειπωθεί με πολύ έντονο τρόπο, ακόμα πιο έντονα απ’ ό,τι σας λέω τώρα, ότι αν το κάνουν αυτό, θα πληρώσουν ακριβά» είπε.

«Πρέπει να πιστεύετε σθεναρά στην ελευθερία», έστειλε μήνυμα προς τους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν πολύ σκληρό χτύπημα από τις ΗΠΑ» είχε πει πριν από λίγες ημέρες.