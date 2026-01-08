Ιράν: Κλιμακώνονται οι αναταραχές, χωρίς ίντερνετ η χώρα- Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές νεκροί

Το Ιράν, που βρίσκεται σε κλοιό αναταραχών και διαδηλώσεων κατά των κυβερνώντων εδώ και 12 ημέρες, αντιμετωπίζει «αυτήν τη στιγμή μια διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα», όπως έγινε σήμερα (8/1/2026) γνωστό ενώ οι ιρανικές αρχές ενίσχυσαν την καταστολή, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πυρά για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.

«Αυτό το περιστατικό με την διακοπή του ίντερνετ ακολουθεί μια σειρά μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας ολοένα και πιο αυστηρών, που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε ολόκληρο το Ιραν και εμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνήσει σε μια κρίσιμη στιγμή», γράφει το Netblocks στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι κινητοποιήσεις είναι αποτέλεσμα της καταρρακωμένης οικονομίας, καθώς η αξία του ριάλ κατέρρευσε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της Τεχεράνης, ενώ στην πόλη Μασχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό στο Ιράν, ένας διαδηλωτής παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, προκαλώντας πανικό.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απηύθυνε σήμερα έκκληση να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις διαδηλώσεις που διαρκούν ήδη 12 ημέρες και έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Κάθε βίαιη ή καταναγκαστική συμπεριφορά πρέπει να αποφευχθεί», δήλωσε σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, παρακαλώντας να επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση», να υπάρξει «διάλογος» και οι αρχές «να ακούσουν τις διεκδικήσεις του λαού».

Tehran today

A sea of people in the streets.

The patience of the Iranian people is over. Khamenei and his allies must leave Iran as soon as possible.#Iran pic.twitter.com/Wx2CddZ3YT — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) January 8, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση προσπαθεί να αντέξει την πίεση από τις πολυετείς κυρώσεις και την πολεμική αναταραχή με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, και κατηγορεί τους διαδηλωτές ως «ταραχοποιούς», δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία επιείκεια» για τους συλληφθέντες.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές νεκροί από το τελευταίο 12ήμερο

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών 8 ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή μέρα μάλιστα ήταν η χειρότερη με 13 διαδηλωτές να πέφτουν νεκροί στους δρόμους του Ιραν.

It’s 8:45 p.m. in Iran. Across Iran, people have risen up, and the country is now in the midst of a national uprising against 47 years of tyranny.



Chants:



“Long live the King.”

“Death to Khamenei.”

This is the final battle. Pahlavi will return.



Massive turnout in Tehran. pic.twitter.com/xyRPXgMIx2 — Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran)



Regime forces are fleeing.



pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

«Βάζει μπρος» νέες διαδηλώσεις ο Ρεζά Παχλαβί

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη που εκδιώχθηκε με την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και ηγετική μορφή της εξόριστης αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις της Τετάρτης ήταν «πρωτοφανής» σε αυτή τη νέα φάση των κινητοποιήσεων.

Εκείνος μάλιστα δεν φαίνεται να έχει σκοπό να σταματήσει αφού κάλεσε σε νέες διαδηλώσεις την Πέμπτη το βράδυ και υποστήριξε σε μήνυμά του στα socail media ότι το καθεστώς είναι «βαθιά τρομοκρατημένο» και προσπαθεί να κόψει ξανά το διαδίκτυο για να εμποδίσει τις διαμαρτυρίες.

Τα κόμματα της κουρδικής αντιπολίτευσης, με έδρα το Ιράκ, κάλεσαν σε γενική απεργία στις 8 Ιανουαρίου σε περιοχές με κουρδικό πληθυσμό στο δυτικό Ιράν, όπου οι διαμαρτυρίες ήταν ιδιαίτερα έντονες.