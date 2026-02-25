Κόσμος

Το Ιράν βλέπει «καλή προοπτική» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ: Επιχειρούμε να βγούμε από το «όχι πόλεμος, όχι ειρήνη» λέει ο Πεζεσκιάν

Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι καθαρά ειρηνικό, παρόλο που έχει εμπλουτίσει ουράνιο πολύ πέρα ​​από την καθαρότητα που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί / REUTERS/Pierre Albouy/File Photo

Το Ιράν βλέπει την ευκαιρία για μια καλή προοπτική από τον τρίτο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα (25.02.2026) ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που μια αντιπροσωπεία αναχώρησε για τη Γενεύη προκειμένου να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθούν με την ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, στη Γενεύη, αύριο Πέμπτη.

Οι δύο χώρες επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ενόψει πιθανών πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή εάν δεχθεί επίθεση. Τη 19η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δίνει στην Τεχεράνη διορία 10-15 ημερών για να συνάψει μια συμφωνία.

«Σε σχέση με τις συνομιλίες, βλέπουμε μια καλή προοπτική, αύριο στη συνάντηση που ο Αραγτσί θα έχει στη Γενεύη… Έχουμε προσπαθήσει, υπό την καθοδήγηση του ανώτατου ηγέτη, να διαχειριστούμε αυτήν τη διαδικασία προκειμένου να εξέλθουμε από την κατάσταση “όχι πόλεμος, όχι ειρήνη”», επισήμανε ο Πεζεσκιάν, σε δηλώσεις που μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Χθες, ο Ιρανός ΥΠΕΞ είπε πως μια συμφωνία με τις ΗΠΑ «είναι πολύ κοντά, όμως μονάχα εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία». Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πιστεύουν ότι το Ιράν φιλοδοξεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ύπαρξη του Ισραήλ.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι καθαρά ειρηνικό, παρόλο που έχει εμπλουτίσει ουράνιο πολύ πέρα ​​από την καθαρότητα που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας και κοντά σε αυτήν που απαιτείται για μια βόμβα.

