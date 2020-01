Ιράν: Παγκόσμια ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία Σουλεϊμανί

Ο φόνος του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη μπορεί «να επιδεινώσει σοβαρά την κατάσταση» στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

«Σημειώθηκε ότι η ενέργεια αυτή μπορεί να επιδεινώσει σοβαρά την κατάσταση στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Κρεμλίνο. Και οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την «ανησυχία» τους για τον θάνατο του Σουλεϊμανί από το αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας προειδοποίησε επίσης ότι οι «κοντόφθαλμες ενέργειες των ΗΠΑ, δηλαδή ο φόνος του στρατηγού Σουλεϊμανί, θα οδηγήσουν σε «οξεία κλιμάκωση των πολιτικοστρατιωτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή».

Στην ανακοίνωση αυτή τονίζεται ότι ο Ιρανός στρατηγός ήταν ένας έμπειρος στρατιωτικός διοικητής, υπό την άμεση ηγεσία του οποίου οργανώθηκε στη Συρία και το Ιράκ «η ένοπλη αντίσταση εναντίον των διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων ΙΚ και αλ Κάιντα, πολύ καιρό πριν» εμπλακεί ο διεθνής συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ. «Η προσωπική συμβολή του στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο έδαφος της Συρίας είναι αδιαμφισβήτητη», τόνισε το ρωσικό υπουργείο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε το Ιράν να αποφύγει οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, μετά τον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη. Ο Μακρόν μίλησε τηλεφωνικά για τις εξελίξεις αυτές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και θα παραμείνει «σε στενή επαφή» μαζί του προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελιζέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην εθνική ακεραιότητα και την ασφάλεια του Ιράκ αλλά και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την πυρηνική συμφωνία του 2015 και να αποφύγει κάθε προκλητική ενέργεια.

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, σχεδίαζε να σκοτώσει «πολλούς Αμερικανούς», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς σε μεγάλο χρονικό διάστημα και σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς ακόμη», ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Σουλεϊμανί ευθύνεται για τον θάνατο «χιλιάδων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου και «μεγάλου αριθμού διαδηλωτών στο ίδιο το Ιράν» και εκτίμησε ότι θα έπρεπε να τον έχουν σκοτώσει «εδώ και χρόνια».

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ιανουαρίου 2020