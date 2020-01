Δεκάδες αμερικανοί πολίτες που εργάζονται σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες στην ιρακινή πόλη Βασόρα ετοιμάζονται σήμερα να εγκαταλείψουν την χώρα, δήλωσαν στο Reuters πηγές των εταιρειών και επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι μόνο οι αμερικανοί εργαζόμενοι φεύγουν, έπειτα από αίτημα της κυβέρνησής τους, και κανένας εργαζόμενος άλλης εθνικότητας .

Η εκκένωση δεν θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις, την παραγωγή ή τις εξαγωγές, δήλωσαν ιρακινοί αξιωματούχοι του πετρελαϊκού τομέα.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη κάλεσε όλους τους πολίτες της να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράκ λίγες ώρες μετά τον φόνο από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ του επικεφαλής της ιρανικής Δύναμης Κουντς υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης αλλά και του Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, υπαρχηγού των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ), μιας συμμαχίας σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στον ιρακινό στρατό.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά τον βομβαρδισμό του αυτοκινήτου.

#BREAKING: U.S. officials confirm that they have carried out strikes in Baghdad against targets linked to Iran. Qassem Soleimani, the head of #Iran‘s elite Quds force, was killed in the strikes.

Soleimani was traveling from Beirut to #BaghdadAirportpic.twitter.com/M9SYJBMCoU

— ISCR Intel (@ISCR_com) 3 Ιανουαρίου 2020