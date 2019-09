Ιράν: Παραδέχθηκε με καθυστέρηση έκρηξη στο διαστημικό κέντρο του

Το Ιράν επιβεβαίωσε σήμερα ότι σημειώθηκε μια έκρηξη στο βασικό διαστημικό κέντρο του, επικρίνοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή αντέδρασε «με χαρά» στην είδηση αυτή.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή μέσω του Twitter ότι η Ουάσινγκτον «δεν εμπλέκεται» στο «καταστροφικό ατύχημα» που σημειώθηκε πριν από την εκτόξευση του πυραύλου που μετέφερε τον δορυφόρο Safir στο διαστημικό κέντρο Σεμνάν, στο βόρειο Ιράν.

Συνόδευσε το μήνυμά του με μια φωτογραφία που τράβηξαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019