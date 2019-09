Ιράν: Πέθανε η φίλαθλος που αυτοπυρπολήθηκε επειδή συνελήφθη σε γήπεδο!

Μια φίλαθλος στο Ιράν, η οποία αυτοπυρπολήθηκε την περασμένη εβδομάδα αφού συνελήφθη από τις αρχές επειδή προσπάθησε να μπει κρυφά σε ένα γήπεδο, μεταμφιεσμένη σε άνδρα, υπέκυψε στα τραύματά της, γεγονός που προκάλεσε κατακραυγή σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Shafaqna, η 30χρονη γυναίκα – γνωστή με το παρατσούκλι «Γαλάζιο Κορίτσι», από τα χρώματα της αγαπημένης της ομάδας, της Εστεγλάλ – πέθανε την Δευτέρα (9.9.2019) στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Είχε αυτοπυρποληθεί έξω από το δικαστήριο, καθώς φοβόταν ότι θα την καταδίκαζαν σε εξάμηνη φυλάκιση.

A woman’s place is wherever she wants to be. Shame on Iran for continuously enforcing a gender ban in stadiums and shame on @FIFAcom for continuing to operate in a country where women go to jail for trying to enjoy a game. https://t.co/IjuhSLOM1G

— Kate ✨ (@misskatemaxwell) September 10, 2019