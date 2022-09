Με αίμα συνεχίζει να βάφονται οι δρόμοι του Ιράν με τον στρατό να προειδοποιεί σήμερα ότι θα “αντιμετωπίσει τους εχθρούς” για να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ειρήνη στη χώρα, καθώς γιγαντώνονται οι διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί η οποία βρισκόταν υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός μιλά για 36 νεκρούς στις επιχειρήσεις καταστολής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός αναφέρει ότι “αυτές οι απέλπιδες ενέργειες εντάσσονται στη σατανική στρατηγική του εχθρού για την αποδυνάμωση του ισλαμικού καθεστώτος”.

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

#IranProtests2022 wants this. LISTEN and REMEMBER.

RezaShah, God bless your soul. #جاویدشاه #رضاشاه_روحت_شاد #Mahsa_Amini https://t.co/9yLjXGyemq