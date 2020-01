Μια ασύλληπτη αεροπορική τραγωδία που λαμβάνει διαστάσεις θρίλερ… Τα σενάρια που ήθελαν την συντριβή του αεροσκάφους των ουκρανικών αερογραμμών να μην οφείλεται σε τεχνικό λάθος, δείχνουν να επιβεβαιώνονται.

“Η ουκρανική πτήση που συνετρίβη έξω από την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, χτυπήθηκε από ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα”.

Αυτό αναφέρει ένας αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγώνου, αλλά κι ένας αξιωματούχος των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Την αποκάλυψη φέρνει στο “φως” της δημοσιότητας το Newsweek.

Η πτήση 752 των ουκρανικών αερογραμμών που απογειώθηκε από την Τεχεράνη με προορισμό το Κίεβο, σταμάτησε να μεταδίδει δεδομένα την Τρίτη, 07.01.2020, μόλις λίγα λεπτά μετά την απογείωση και όχι πολύ μετά την στιγμή που το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον αμερικανικών -και συμμαχικών τους- βάσεων στο γειτονικό Ιράκ.

Το αεροσκάφος πιστεύεται, πια, πως χτυπήθηκε από ένα ρωσικής κατασκευής Tor-M1. Πρόκειται για αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα, γνωστό στο NATO ως Gauntlet, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Newsweek.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, ένας από το Πεντάγωνο κι ένας από τις μυστικές υπηρεσίες, δήλωσαν πως η εκτίμηση του Πενταγώνου είναι πως το περιστατικό έγινε κατά λάθος. “Τα αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν ήταν πιθανώς ενεργά μετά την πυραυλική επίθεση της χώρας, που ήρθε ως απάντηση στην δολοφονία του Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ”, συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως από τους 176 ανθρώπους που βρίσκονταν στο μοιραίο αεροσκάφος, 82 ήταν από το Ιράν, 63 ήταν Καναδοί, ενώ υπήρχαν και 11 Ουκρανοί (σ.σ. συμπεριλαμβανομένων των εννιά μελών του πληρώματος), 10 Σουηδοί, 7 Αφγανοί και τρεις Γερμανοί.

Κανείς δεν επιβίωσε…

Εικόνες που έκαναν τον γύρο του ίντερνετ χθες, Τετάρτη 08.01.2020, έδειχναν ένα αντικείμενο που έμοιαζε με κομμάτι ενός πυραύλου Tor M-1 ανάμεσα στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Δείτε την εικόνα

Μετά από αυτό, οι Ουκρανοί ανέφεραν πως το συγκεκριμένο πυραυλικό σύστημα θα μπορούσε να είναι μεταξύ των πιθανών αιτιών της τραγωδίας…

Κάτι που όπως φαίνεται και μετά τις αποκαλύψεις του Newsweek, δείχνει να επιβεβαιώνεται.

Εν τω μεταξύ νωρίτερα, ένα νέο video σοκ προκάλεσε τρόμο. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει, από άλλη γωνία, τη στιγμή της συντριβής του Boeing.Η ώρα στο video είναι 06:19, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου με προορισμό το Κίεβο.

Η κάμερα ασφαλείας φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο σημείου όπου συνετρίβη το Boeing, αφού ξαφνικά δημιουργείται μια δυνατή λάμψη και φλεγόμενα κομμάτια πετιούνται παντού!

#Iran #Ukraine #UkrainianAirlines

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

Alleged crash CCTV footage 👇 pic.twitter.com/PR30m1lGGi

— d-atis☠️ (@detresfa_) 9 Ιανουαρίου 2020