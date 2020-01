Γιατί έπεσε τελικά το Boeing 737-800 της Ukrainian International Airlines, παρασύροντας στο θάνατο 176 ψυχές. Η στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου (λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ) «τροφοδοτεί» ακόμη και τα σενάρια κατάρριψης.

Το θρίλερ καλά κρατεί σχεδόν 24 ώρες μετά την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία. Την ώρα που η Ουκρανία αφήνει ανοιχτά τα σενάρια πλήγματος με αντιαεροπορικό πύραυλο, σύγκρουσης, έκρηξης στον κινητήρα ή και τρομοκρατικής ενέργειας με την πρόκληση έκρηξης στο εσωτερικό του αεροσκάφους, το Ιράν υποστηρίζει πως λίγο πριν πέσει το Boeing είχε πιάσει φωτιά.

Την ώρα που έρχονται στο φως τα όσα αναφέρει η πρώτη έκθεση του Ιράν για την αεροπορική τραγωδία στην Τεχεράνη, ένα νέο video σοκ προκαλεί τρόμο. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει, από άλλη γωνία, τη στιγμή της συντριβής του Boeing.

Η ώρα στο video είναι 06:19, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου με προορισμό το Κίεβο. Η κάμερα ασφαλείας φαίνεται να είναι πολύ κοντά στο σημείου όπου συνετρίβη το Boeing, αφού ξαφνικά δημιουργείται μια δυνατή λάμψη και φλεγόμενα κομμάτια πετιούνται παντού!

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit

Alleged crash CCTV footage 👇 pic.twitter.com/PR30m1lGGi

