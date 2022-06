Τουλάχιστον 10 σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν τραίνο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ταμπάς, στο κεντρικό Ιράν, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

“Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας αριθμός άλλων τραυματίστηκαν στο δυστύχημα”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μοζταμπά Χαλεντί, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. “Δώδεκα τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο”, πρόσθεσε.

#Breaking #Iran

June 8, 2022

Tabas-Yazd train derailed today at 5:30 am / 10 people have died so far

Iranian people have no safety under the mullah’s corrupt ruling! #ایران #یزد #طبس pic.twitter.com/aexa1ee9LF