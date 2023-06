Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν όταν νταλίκα προκάλεσε σήμερα Παρασκευή, 23/6/2023, καραμπόλα 26 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:50 π.μ. (τοπική ώρα) στην επαρχία Κογιλουγέ και Μπογέρ Αχμάντ.

Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη και ανακρίνεται.

Όπως είπε στους αστυνομικούς, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του εξαιτίας βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα η νταλίκα να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

At least six people were killed and 30 others injured in a chain reaction car accident between 15 cars in Yasuj-Shiraz Road, southwest of Iran, on Friday. pic.twitter.com/eZ9JIfcxlb