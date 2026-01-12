Ιράν: «Τρομοκράτες» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της βουλής όσους συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Μια από τις μεγαλύτερες εσωτερικές κρίσεις των τελευταίων ετών αντιμετωπίζει το Ιράν από την προηγούμενη Πέμπτη (08.01.2026) με τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλη την χώρα, με αναφορές για δεκάδες νεκρούς ανθρώπους αλλά και τραυματίες.

Μάλιστα, ο ανώτατος δικαστής του Ιράν χαρακτηρίζει «ταραξίες» τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και ζητά γρήγορες και αυστηρές ποινές με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής κλιμάκωσε τη ρητορική εναντίον τους.

Ειδικότερα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε την αντίδραση των αρχών κατά των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων ως «πόλεμο κατά τρομοκρατών», απευθυνόμενος σε διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη προς υποστήριξη της κυβέρνησης.

Το Ιράν διεξάγει «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα», δήλωσε ακόμα, κάνοντας λόγο για έναν οικονομικό, έναν ψυχολογικό πόλεμο, έναν «στρατιωτικό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και «τώρα έναν πόλεμο κατά τρομοκρατών».

«Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν επέτρεψε ποτέ στους εχθρούς του να επιτύχουν τους στόχους τους», είπε, στέκοντας κάτω από πανό που έγραφαν στα περσικά «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».

Ο πρόεδρος της Βουλής δεσμεύτηκε ότι ο ιρανικός στρατός θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ «ένα αξέχαστο μάθημα» σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.