Ιράν: Βία και συλλήψεις στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την κατάρριψη του Boeing

Αξιωματούχοι της αεροπορίας από το Ιράν, την Ουκρανία και τον Καναδά είχαν σήμερα συνάντηση στην Τεχεράνη σχετικά με την έρευνα για τις συνθήκες κατάρριψης από το Ιράν του ουκρανικού επιβατικού αεροσκάφους την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με διαδικτυακή ανάρτηση της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Δεν έγινε γνωστό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους σχετικά με το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή και στους 176 επιβαίνοντες.

Οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν Ιρανοί ή είχαν διπλή υπηκοότητα. Ο Καναδάς, η Ουκρανία, η Βρετανία και άλλες χώρες που θρηνούν θύματα από την κατάρριψη του αεροσκάφους έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν την Πέμπτη στο Λονδίνο για να εξετάσουν την προσφυγή τους στη δικαιοσύνη κατά της Τεχεράνης.

Η παραδοχή της Τεχεράνης το Σάββατο ότι κατέρριψε με πύραυλο το αεροσκάφος “από λάθος” έχει προκαλέσει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται σήμερα για τέταρτη ημέρα.

What the Democrats are telling you about the protests in Iran is not true. The Iranian people want to overthrow the Islamic Republic. We are greeted with bullets, rifles and batons on the street. She’s just behind the cover of democracy, just looking for a business. pic.twitter.com/Y6si9fsoLW — wingsman (@namsgniw) 14 Ιανουαρίου 2020

Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, πραγματοποιούν από το Σάββατο διαδηλώσεις κατά του κατεστημένου με κάποιες από αυτές να έχουν σημαδευτεί από τη βίαιη αστυνομική καταστολή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν περίπου 30 διαδηλωτές, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος. “Περίπου 30 άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή συμμετείχαν σε παράνομες συγκεντρώσεις…Έχουμε ανοχή ως προς τις νόμιμες διαδηλώσεις”, δήλωσε ο Γκολαμχοσέιν Εσμαϊλ;I, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

‼️ Warning: Violence A video obtained from Iran, shows one of the protesters (Tehran January , 12th) being attacked by the police with batons and electric shockers.#FreeIran #FreeIran2020 #IranProtest #IranProtest2020 pic.twitter.com/QDo0r22PqE — ㄥ'ʜᴏᴍᴍᴇ ツ (@_Lhomme_) January 14, 2020

Οπτικό υλικό που προέρχεται από το Ιράν δείχνει τραυματίες να μεταφέρονται, αίμα στους δρόμους και ήχο από πυρά. Η σοβαρότητα της κατάστασης είναι δύσκολο να διακριβωθεί εξαιτίας των περιορισμών επί της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.

Ο πρόεδρος της χώρας Χασάν Ροχανί δεσμεύτηκε για μια ενδελεχή έρευνα σχετικά με το “ασυγχώρητο λάθος” της κατάρριψης του αεροσκάφους σε σημερινό του τηλεοπτικό διάγγελμα–η τελευταία συγγνώμη σε μια σειρά δημόσιων παραδοχών της ευθύνης από την ιρανική ηγεσία.