Απίστευτο περιστατικό συνέβη σε επαρχία του Ιράν, τη στιγμή που αναλάμβανε επισήμως τα καθήκοντα του ο νέος κυβερνήτης.

Κατά την τελετή παραλαβής, ένας άνδρας ανέβηκε στο βάθρο, όπου βρισκόταν ο Ταξίαρχος Αμπεντίν Χοράμ, τον πλησίασε και τον χαστούκισε, με τους παρευρισκόμενους να μένουν άφωνοι!

Μάλιστα, μετά το χαστούκι ο άνδρας συνέχισε την επίθεση στον νέο περιφερειάρχη, απωθώντας τον και βρίζοντάς τον κάτω από τη μάσκα του.

Ακόμη και οι υπεύθυνοι ασφαλείας αιφνιδιάστηκαν και χρειάστηκαν κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να φτάσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

#BREAKING#EastAzarbaijan—one of audience goes to the stage and slaps #IRGC commander Zeinolabedin Khorram Razavi, the new governor Provincial Governor, during his inauguration ceremony.



The interior minister was among the companies, showing all participants were hand-picked. pic.twitter.com/h5yYc4092N