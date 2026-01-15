Ηρεμία πριν την καταιγίδα στο Ιράν: Πως πείστηκε ο Τραμπ για να μην επιτεθεί, το βήμα πίσω στις εκτελέσεις από την Τεχεράνη

Με το δάκτυλο στην σκανδάλη παραμένει η Μέση Ανατολή παρά το γεγονός πως έχει μειωθεί τις τελευταίες ώρες η ένταση και η επιθετική ρητορική ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Και ενώ αναμενόταν μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν τα τελευταία 24ωρα, τελικά πρυτάνευσε – για την ώρα – η λογική και ο Ντόναλντ Τραμπ πείστηκε να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στην Τεχεράνη.

Στην απόφαση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ να μην «πατήσει» του κουμπί της επίθεση στο Ιράν έπαιξαν ρόλο τέσσερα αραβικά κράτη, τα οποία πραγματοποίησαν 48 ώρες εντατικών διπλωματικών επαφών για να αποτρέψουν την επίθεση των ΗΠΑ.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν και η Αίγυπτος συμμετείχαν σε αυτές τις επαφές για πάνω από 48 ώρες, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει ότι αποφάσισε να μην προχωρήσει σε επίθεση προς το παρόν.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην άμβλυνση της ρητορικής και στην αποφυγή οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης που θα μπορούσε να βάλει φωτιά στην έτσι και αλλιώς ασταθή Μέση Ανατολή.

Η επιθετικότητα θα είχε συνέπειες για την περιοχή τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και από άποψη οικονομίας, οι οποίες θα επηρέαζαν τις ΗΠΑ, προειδοποίησαν οι τέσσερις χώρες.

Τα κράτη του Κόλπου φοβούνται ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε τυχόν αντίποινα του Ιράν σε αμερικανικές επιθέσεις, καθώς και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που στηρίζουν την περιφερειακή οικονομία.

Η διπλωματία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε συνομιλίες για τη διαμάχη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Σαφές μήνυμα να σταματήσουν οι δολοφονίες αντικαθεστωτικών στο Ιράν

Οι ΗΠΑ πάντως εξακολουθούν να προειδοποιούν το Ιράν για τις συνέπειες αν συνεχιστούν οι δολοφονίες.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες» αν συνεχιστούν οι δολοφονίες από το καθεστώς.

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του έχουν επικοινωνήσει με το ιρανικό καθεστώς ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες», δηλώνει η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λεβίτ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι «οι δολοφονίες και οι εκτελέσεις θα σταματήσουν», λέει.

Η Λέβιτ προσθέτει ότι 800 εκτελέσεις Ιρανών που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν χθες (14/01/2026) αναβλήθηκαν.

Ακόμη ο Λευκός Οίκος ρωτήθηκε για την απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Μια εικόνα της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσυλβάνια συνοδεύονταν από το μήνυμα «αυτή τη φορά δεν θα πάει στραβά», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει», απαντά η Λεβίτ

«Θα το δούμε και θα αφήσουμε τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας να εξετάσουν το βίντεο για να βεβαιωθούν για την αυθεντικότητά του».

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει ανακρίσεις και «ομολογίες»

Την ίδια ώρα στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν διεξήγαγε ο ίδιος τις ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, με τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εκφράζουν φόβους ότι αυτές οι σκηνοθετημένες «ομολογίες» είχαν ως στόχο να σπείρουν τον φόβο στη χώρα.

Για την ώρα οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν «παγώσει», όπως στην περίπτωση του Ερφάν Σολτανί με την Τεχεράνη να λέει πως δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν σήμερα, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ εμφανίζεται καθισμένος, περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, κάτω από τα πορτρέτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Απέναντί τους, κάθεται μια γυναίκα (με το πρόσωπο φλουταρισμένο), με μαύρη μαντίλα και κόκκινη μπλούζα. Κατηγορείται ότι πετούσε τσιμεντόλιθους στις δυνάμεις ασφαλείας, από την ταράτσα ενός κτιρίου στην Τεχεράνη.

«Δεν ξέρω τι συνέβη, για ποιον λόγο έκανα μια τέτοια βλακεία», ακούγεται να λέει με λυγμούς η γυναίκα.

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεκάδες παρόμοια βίντεο με τις ανακρίσεις των «ταραξιών» από τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών. Όλοι τους φέρεται ότι παραδέχτηκαν, χωρίς αντιρρήσεις, όσα τους καταλογίζονται.

Η κρατική τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει τις αναγκαστικές ομολογίες των διαδηλωτών λίγες ημέρες αφού ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

«Η μετάδοση ομολογιών που ελήφθησαν με εξαναγκασμό και βασανιστήρια, πριν από κάθε δικαστική διαδικασία, είναι αντίθετη με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας», πρόσθεσε.

Πάνω από 3.400 νεκροί και τουλάχιστον 10.000 συλλήψεις στο Ιράν

Σύμφωνα με την IRH, τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.

Την Τετάρτη, σε επίσκεψη πέντε ωρών που πραγματοποίησε σε μια φυλακή της Τεχεράνης, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ υποσχέθηκε ότι οι συλληφθέντες διαδηλωτές θα δικαστούν «γρήγορα» σε δημόσιες δίκες.

Σε ένα βίντεο από την επίσκεψή του, σε μια αίθουσα διακοσμημένη με χαλιά, φαίνεται να ανακρίνει έναν κρατούμενο με γκρίζα στολή, που απαντούσε με σκυμμένο το κεφάλι στις κατηγορίες περί κατοχής κοκτέιλ μολότοφ. Σε άλλο βίντεο, δύο έφηβοι που συνελήφθησαν στο Ισφαχάν «ομολογούν» ότι τους πλήρωσαν για να διαδηλώσουν.

Σε μια άλλη σκηνή, μια γυναίκα ντυμένη με λουλουδάτο τσαντόρ παραδέχεται ότι έστειλε ένα μήνυμα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έκανα κάτι που δεν μου το συγχωρώ. Έστειλα ένα μήνυμα…»

«Σε ποιον;» ρωτάει κατ’ επανάληψη ο Ετζεΐ.

«Δεν μπορώ ούτε να προφέρω το όνομά του. Τον χειρότερο άνθρωπο του Ισραήλ» απαντά η γυναίκα.

«Έστειλε μηνύματα στον Νετανιάχου», παρεμβαίνει ένας άλλος αξιωματούχος.

Ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας υπερσυντηρητικός κληρικός που στο παρελθόν υπηρέτησε ως υπουργός Πληροφοριών.

Είναι «ένας αμείλικτος εκτελεστής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα» έλεγε για αυτόν η αμερικανική ΜΚΟ United Against Nuclear Iran το 2024.

Οργανώσεις της αντιπολίτευσης τον κατηγορούν ότι έπαιξε ρόλο στις μαζικές εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων το 1988 και πως έχει «βάψει τα χέρια του με αίμα».