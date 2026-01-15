Ο Ερφάν Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, λένε τώρα οι Ιρανοί

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής ο οποίος θα απαγχονιζόταν από το καθεστώς της Τεχεράνης για συμμετοχή στις πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν, δεν καταδικάστηκε σε θάνατο δήλωσαν σήμερα εκπρόσωποι της ιρανικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι δικαστές της χώρας διευκρίνισαν ότι ο νεαρός διαδηλωτής Σολτάνι κατηγορείται για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του καθεστώτος», αλλά ότι η θανατική ποινή δεν ισχύει για τέτοιες κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν από δικαστήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σολτάνι φέρεται να κρατείται στο κεντρικό σωφρονιστικό ίδρυμα του Καράτζ με την οικογένεια του να δηλώνει τις προηγούμενες ώρες ότι της είχε ανακοινωθεί η αναβολή της εκτέλεσής του. Νωρίτερα, συγγενείς του 26χρονου έκαναν έκκληση στον Τραμπ να μην τον αφήσουν να πεθάνει.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμό. Ο απαγχονισμός είναι εκτός συζήτησης».

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί δεν θα αντιμετωπίσει τελικά τη θανατική ποινή, μετά τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις και τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση σε περίπτωση εκτέλεσης αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Η υπόθεση του Σολτανί είχε προκαλέσει ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο της σκληρής καταστολής που ακολουθεί το ιρανικό καθεστώς απέναντι σε όσους συμμετέχουν σε αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις.

Οι φόβοι για πιθανή εκτέλεσή του είχαν ενισχύσει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικούς αξιωματούχους να ζητούν την άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.