ISIS: «Καιρός ήταν»! Ο Τραμπ παρουσιάζει τον «θάνατο» του Ισλαμικού Κράτους!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ηττήθηκε «σε ποσοστό 100%» στη Συρία, ανακοινώνοντας το τέλος του τρομοκρατικού δικτύου που σκόρπισε τον θάνατο σε όλο τον κόσμο με αναρίθμητες αιματηρές επιθέσεις…

Ο πρόεδρος Τραμπ, μάλιστα, παρουσίασε στους δημοσιογράφους χάρτες με τα εδάφη, που κάποτε είχαν υπό τον έλεγχό τους οι τζιχαντιστές.

«Εδώ είναι το Ισλαμικό Κράτος την Ημέρα των Εκλογών (των προεδρικών εκλογών του 2016) κι εδώ είναι αυτά που έχουμε σήμερα» εξήγησε συγκρίνοντας διαφορετικούς χάρτες, ο δεύτερος εκ των οποίων, που παρουσίαζε την κατάσταση όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, δεν αποτυπώνει την παραμικρή παρουσία του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους.

«Μπορείτε να κρατήσετε τον χάρτη. Συγχαρητήρια… Καιρός ήταν» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενους στους δημοσιογράφους, μόλις αποβιβάστηκε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, προτού μεταβεί στην ιδιωτική κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο, στη Φλόριντα.

«Το εδαφικό χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους εξαλείφθηκε σε ποσοστό 100% στη Συρία» υπογράμμισε από την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Λίγο νωρίτερα ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter:

«Το Ισλαμικό Κράτος χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο τόσο καλά όσο σχεδόν κανείς άλλος, όμως όλοι εκείνοι που είναι επιρρεπείς στην προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους γνωρίζουν ότι έχουν ολοκληρωτικά νικηθεί σε κάθε επίπεδο».

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείτε να θαυμάσετε σε εκείνους, θα προσπαθούν πάντα να προβάλουν μια αναλαμπή μοχθηρής ελπίδας, αυτοί είναι όμως οι χαμένοι που μόλις που αναπνέουν» συμπλήρωσε.

«Σκεφτείτε το προτού καταστρέψετε τη ζωή σας και εκείνη των οικογενειών σας».

Δείτε τις αναρτήσεις

ISIS uses the internet better than almost anyone, but for all of those susceptible to ISIS propaganda, they are now being beaten badly at every level….

….There is nothing to admire about them, they will always try to show a glimmer of vicious hope, but they are losers and barely breathing. Think about that before you destroy your lives and the lives of your family!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2019