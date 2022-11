Ο ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ο Ιρακινός Αμπού αλ-Χασάν αλ-Χασέμι αλ-Κουράσι σκοτώθηκε, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης σε ηχογραφημένο μήνυμα που ανάρτησε στο κανάλι Telegram.

Η τζιχαντιστική οργάνωση επέλεξε τον Αμπού αλ-Χουσέιν αλ-Χουσεϊνί αλ-Κουράσι ως διάδοχό του, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Το ΙΚ, που ηττήθηκε στο Ιράκ και τη Συρία, ανακοίνωσε τον θάνατο του αρχηγού του διευκρινίζοντας ότι αυτός σκοτώθηκε “πολεμώντας τους εχθρούς του Θεού”.

Islamic State says leader killed ‘in combat with enemies of God’ https://t.co/9Mi0joexIe