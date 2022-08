Έκρηξη ηφαιστείου και πάλι στο βουνό Φάγκρανταλσφιαλ, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, όπως ανακοίνωσε το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της χώρας.

Η ρωγμή, απ΄όπου μπορεί να είναι ορατή η λάβα που βγαίνει από το ηφαίστειο στις φωτογραφίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, βρίσκεται σχεδόν 40 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ, κοντά στην τοποθεσία του όρους Φάγκρανταλσφιαλ, όπου ένα ηφαίστειο είχε εκραγεί το 2021.

“Η έκρηξη άρχισε κοντά στο Φάγκρανταλσφιαλ. Η ακριβής τοποθεσία μένει να επιβεβαιωθεί”, δήλωσε το ινστιτούτο στο Twitter.

#BREAKING A #volcano erupted in Iceland in a fissure near Reykjavik, the Icelandic Meteorological Office said as lava could be seen spewing out of the ground in live images on local media pic.twitter.com/viGMozfWFx

#volcano #Iceland

Here we go again! Close to the previous eruption magma has reached the surface in Geldingadalir in the Reykjanes peninsula. For the first time since last September, when lava stopped running from Fagradalsfjall. pic.twitter.com/S4asp11Hrh