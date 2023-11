Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Γκρίνταβικ της Ισλανδίας, καθώς οι αρχές περιμένουν ανά πάσα στιγμή μάγμα από το ηφαίστειο να αρχίσει να ξεχύνεται στους δρόμους της πόλης από τις μεγάλες ρωγμές.

Το Σαββατοκύριακο περίπου 4.000 πολίτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη της Ισλανδίας, λόγω του ηφαιστείου, καθώς οι ρωγμές που έχουν εμφανιστεί στους δρόμους της πόλης μεγαλώνουν και επεκτείνονται.

Πυκνοί καπνοί βγαίνουν από τα ρήγματα, ενώ χιλιάδες σεισμοί πλήττουν την περιοχή.

Το μάγμα θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να φθάσει στην επιφάνεια και πιθανόν να πλήξει μια παράκτια πόλη και έναν σταθμό γεωθερμικής ενέργειας.

«Νιώθουμε αυτήν την τεράστια αβεβαιότητα τώρα. Θα σημειωθεί έκρηξη και εάν αυτό συμβεί, τί είδους ζημιά θα προκαλέσει», δήλωσε ο Μάθιου Τζέιμς Ρόμπερτς, διευθυντής του τμήματος ερευνών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ισλανδίας.

Cracked roads are seen around the town of Grindavik in Iceland, where residents were evacuated from Friday after thousands of earthquakes lead to fears of a volcanic eruption. https://t.co/VShicqbsK2 pic.twitter.com/XcymLlwqFi