Ισμαήλ Χανίγια: Στο Κατάρ σήμερα η ταφή του – «Ημέρα οργής» από τη Χαμάς, αντίποινα εναντίον του Ισραήλ ετοιμάζει το Ιράν

Στο Κατάρ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή (2.8.24) η ταφή του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη σε επίθεση, η οποία αποδίδεται στο Ισραήλ, την ώρα που το Ιράν και οι σύμμαχοί του έχουν ορκιστεί εκδίκηση και ετοιμάζουν αντίποινα.

Μετά την επίσημη τελετή της κηδείας του, στην οποία κυριάρχησαν οι φωνές για εκδίκηση, με χιλιάδες παρευρισκόμενους, χθες Πέμπτη στην Τεχεράνη, θα γίνουν δεήσεις στο τζαμί του Ιμάμη Μοχάμαντ μπιν Άμπντελ Ουάχαμπ, το μεγαλύτερο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, όπου διέμενε ο Χανίγια τα τελευταία χρόνια.

Η Χαμάς κάλεσε η σημερινή να γίνει «ημέρα οργής», μετά την ταφή του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της, να γίνουν «πορείες οργής από κάθε τζαμί» αφού ολοκληρωθεί η προσευχή της Παρασκευής.

Όπως έγινε γνωστό, ο Χανίγια θα ενταφιαστεί σε νεκροταφείο στη Λουσάιλ, στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Κατάρ, με παρόντες πολίτες και ηγέτες «του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου».

Η Τουρκία κήρυξε μια μέρα εθνικού πένθους.

The funeral procession for Ismail Haniyeh Today This is the level of RESPECT he had pic.twitter.com/RifZTV0BL8

Ο Χανίγια σκοτώθηκε προχθές Τετάρτη, σε «αεροπορικό» πλήγμα, σύμφωνα με τη Χαμάς και ιρανικά ΜΜΕ, σε κτίριο για βετεράνους πολέμου στη βόρεια Τεχεράνη, μερικές ώρες αφού παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του ιρανού νέου προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το Ιράν, η Χαμάς και η λιβανέζικη Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για τη δολοφονία. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους ότι το «μοναδικό» πλήγμα εκτός επικράτειας στο οποίο προχώρησαν προχθές το βράδυ ήταν εκείνο που σκότωσε τον Φουάντ Σουκρ, κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολάχ, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

#BREAKING: This is the foreign guests residential building of the #IRGC Quds Force in north of #Tehran where #Israel eliminated #IsmailHaniyeh in its 4th floor. As you can see, IRGC has covered the area where a pair of Spike NLOS missiles hit the building and eliminated Haniyeh. pic.twitter.com/MuyeU4sDK5