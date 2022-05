Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σήμερα για τον εντοπισμό δύο ανθρώπων που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την ισχυρή έκρηξη μέσα σε κτίριο στην κεντρική Μαδρίτη, που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον τραυματισμό 17 ανθρώπων, ένας εκ των οποίων φέρει βαριά τραύματα, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία.

“Οι πυροσβέστες της Μαδρίτης αναζητούν δύο εργάτες που φέρονται ως αγνοούμενοι μετά την έκρηξη” που σημειώθηκε γύρω στη 1.30 τοπική ώρα (2.30 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν μέσω Twitter οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Η έκρηξη έκανε τα παράθυρα του τετραώροφου κτιρίου στην αριστοκρατική γειτονιά Σαλαμάνκα να τρίζουν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο.

