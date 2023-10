Φωτιά ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια, στην Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο νυχτερινό κέντρο Teatre στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της Μούρθια, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Twitter.

Πλάνα που ανήρτησε στον λογαριασμό της η πυροσβεστική υπηρεσία της Μούρθια δείχνουν τους πυροσβέστες να εργάζονται προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Η φωτιά κατέστρεψε μέρος της οροφής, σύμφωνα με τα πλάνα.

“Ο αριθμός των θανάτων μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Αταλάγιας έχει αυξηθεί σε επτά”, έγραψε ο δήμαρχος της Μούρθια, Χοσέ Μπαγέστα στο Twitter.

“Είμαστε συντετριμμένοι”, δήλωσε στο ισπανικό κανάλι 24h, προσθέτοντας πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αρκετούς ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι.

Nightclub Fire Kills At Least Six People in Spain’s Murcia in Early Hours of Sunday-RT pic.twitter.com/PPU9nYdIyP