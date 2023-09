Σε κλοιό κακοκαιρίας βρέθηκε η Χώρα των Βάσκων στη βόρεια Ισπανία. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν να πέφτει χοντρό χαλάζι.

Το πυκνό χαλάζι μεγέθους όσο ένα μπαλάκι τένις έπληξε τη βόρεια Ισπανία και συγκεκριμένα τη Χώρα των Βάσκων.

Ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media καταγράφει τη βίαιη χαλαζόπτωση στη βασκική πόλη Amorebieta of Biscay.

Σε αυτό φαίνεται χαλάζι μεγάλου μεγέθους να πέφτει με έντονο θόρυβο στο έδαφος αλλά και σε μία δεξαμενή. Το νερό που περιέχει εκτινάσσεται ψηλά, σχηματίζοντας πίδακες, όταν προσγειώνεται με ορμή το χαλάζι.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε χρήστης του X (Twitter):

A violent hails Strom in the Amorebieta of Biscay, Spain 🇪🇦 (11.09.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/srpOhuiTKI