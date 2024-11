Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για πλημμύρες στη Βαρκελώνη – Απίστευτες εικόνες στους δρόμους

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στην Βαρκελώνη η οποία μέσα σε λίγα 24ωρα γίνεται η δεύτερη πόλη της Ισπανίας μετά την Βαλένθια που αντιμετωπίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι δρόμοι της Βαρκελώνης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας έχει ήδη θέσει το επίπεδο συναγερμού στη Βαρκελώνη στο κόκκινο. Ήδη η καταλανική κυβέρνηση έχει στείλει νέα προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών λόγω των έντονων φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Aena εξέτρεψε 15 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης τη Δευτέρα το πρωί λόγω καταιγίδας που έπληξε την περιοχή. Τα δρομολόγια του προαστιακού της Καταλονίας ακυρώθηκαν, δρόμοι έχουν κλείσει προληπτικά και τα σχολεία επίσης σήμερα είναι κλειστά.

Οι αρχές περιμένουν στην ακτογραμμή της Βαρκελώνης 180 χιλιοστά βροχής.

Δείτε τις εικόνες από την Βαρκελώνη

RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain!



This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain. It’s never ending pic.twitter.com/6QSu2Ln0JD — Volcaholic (@volcaholic1) November 4, 2024

