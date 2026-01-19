Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας – «Ήταν φρικτό, οι κραυγές θύμιζαν ταινία τρόμου» λένε επιζώντες

Στους 40 έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, όπου συγκρούστηκαν δύο τρένα τα οποία μετέφεραν πάνω από 300 επιβάτες την Κυριακή το βράδυ (18.01.2026), σημειώνοντας ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια.

Οι αρχές επιχειρούν στο σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να γίνει εντοπισμός των δεκάδων αγνοουμένων, αλλά και να ανασυρθούν όλες οι σοροί, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σε αριθμό. Η τραγωδία συνέβη κοντά στο Ανταμούζ στην Κόρδοβα της Ισπανίας, όπου μια αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε λόγω σπασμένου αρμού στις ράγες των τρένων, και συγκρούστηκε με άλλο τρένο υψηλής ταχύτητας στο αντίθετο ρεύμα.

Δώδεκα άτομα νοσηλεύονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι ειδικοί έκαναν νωρίτερα λόγο για μια ελαττωματική σιδηροδρομική σύνδεση μπορεί να είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό της αιτίας του ατυχήματος.

«Το τρένο έγειρε στη μία πλευρά… μετά όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που άκουσα ήταν κραυγές», είπε η 26χρονη Άνα Γκαρσία Αράντα, η οποία νοσηλευόταν σε κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στην Ανταμούζ.

Κουτσαίνοντας και με επιθέματα στο πρόσωπό της, περιέγραψε πώς οι συνεπιβάτες την τράβηξαν έξω από το τρένο καλυμμένη με αίμα. Οι πυροσβέστες έσωσαν την έγκυο αδερφή της από τα συντρίμμια και ένα ασθενοφόρο τις μετέφερε και τις δύο στο νοσοκομείο.

«Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν καλά στην υγεία τους και άλλοι που ήταν πολύ, πολύ άσχημα τραυματισμένοι… ήξερες ότι θα πέθαιναν και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», είπε.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Εκτός από τις ανατριχιαστικές περιγραφές της Άνα, σοκάρουν και οι μαρτυρίες των υπόλοιπων ανθρώπων που βίωσαν την κόλαση μέσα στα μοιραία τρένα στην Ισπανία και κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Οι ιστορίες τους μαρτυρούν τα όσα εκτυλίχθηκαν στις αμαξοστοιχίες του τρόμου.

Ο Λούκας Μερόκιο είναι influencer από την Αργεντινή. Μαζί με τη σύντροφό του, βρέθηκε ξαφνικά στη μέση μίας τραγωδίας. Κατέγραφε με το κινητό του τις στιγμές πανικού μέσα στο βαγόνι του.

«Ήταν φρικτό γιατί τα φώτα στο βαγόνι μας έσβησαν, όλα άρχισαν να τρέμουν, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Μετά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και το τρένο μας φρέναρε ξαφνικά. Οι κραυγές ήταν σαν βγαλμένες από ταινία τρόμου. Άρχισα να ακούω τον ήχο από σφυριά που έσπαγαν παράθυρα. Κάτω υπήρχαν άνθρωποι με φακούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η Αστυνομία, αλλά όχι. Ήταν άνθρωποι που πηδούσαν από το τρένο για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Θραύσματα και σπασμένα γυαλιά, άνθρωποι που τραυματίζονταν», είπε.

Η Καρίμα ειδοποιήθηκε πως ο αδελφός της ήταν σε ένα από τα τρένα που εκτροχιάστηκαν. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε της περιέγραψε τον τρόμο που έζησε: «Άνθρωποι πέθαιναν κοντά του και μου είπε ότι ένα κοριτσάκι τού ζητούσε βοήθεια. Δεν μπορούσε να τη βοηθήσει επειδή είχε σπασμένο γόνατο και δεν μπορούσε να κινηθεί. Εκείνη φώναζε για βοήθεια. Λυπάται που δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει».

Ο Χόρχε και η Μπιάνκα ταξίδευαν μαζί, όταν ξαφνικά τα πάντα έσβησαν.

«Στη αρχή αισθανθήκαμε ένα απότομο φρενάρισμα που μας έριξε από τις θέσεις μας και μετά από λίγο ακολούθησε άλλο ένα δυνατό ταρακούνημα. Βαλίτσες, ρούχα, άνθρωποι, όλα έφυγαν από το βαγόνι», είπαν.

Στο διαδίκτυο, συγγενείς και φίλοι θυμάτων συνεχίζουν να αναζητούν τους αγαπημένους τους που αγνοούνται.

Οι ισπανικές Αρχές ζήτησαν από τους συγγενείς των αγνοουμένων να δώσουν δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των σορών και να υποβάλουν επίσημες αναφορές για τους αγνοούμενους συγγενείς τους.

Έξω από το υπουργείο Μεταφορών και τη Βουλή, πολιτικοί και απλός κόσμος τηρούν ενός λεπτού σιγή για όσους χάθηκαν στα τρένα. Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες μετά και την ανακοίνωση του τριήμερου εθνικού πένθους.

Τριήμερο πένθος για ένα έθνος σε σοκ

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προσέλκυση του βαρέος εξοπλισμού που απαιτείται για την ανέλκυση των συντριμμιών και την προσέγγιση όσων βρίσκονται ακόμη από κάτω.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε επισκέφθηκε τον χώρο του δυστυχήματος την επόμενη μέρα.

Πλάνα από drone της αστυνομίας έδειξαν πώς τα τρένα σταμάτησαν σε απόσταση 500 μέτρων το ένα από το άλλο. Το βαγόνι ενός τρένου κόπηκε στα δύο και η ατμομηχανή καταστράφηκε σαν τενεκεδάκι.

Ειδικοί που μελετούν το σημείο της συντριβής βρήκαν την σπασμένη σύνδεση στις ράγες, η οποία δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής που άνοιγε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να πορεύονται πάνω στις ράγες.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν το ατύχημα «περίεργο»

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε δήλωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι η αιτία του δυστυχήματος είναι άγνωστη.

Το χαρακτήρισε «πραγματικά παράξενο» περιστατικό επειδή συνέβη σε ένα επίπεδο τμήμα των γραμμών που είχε ανακαινιστεί τον Μάιο. Είπε επίσης ότι το τρένο που βγήκε από τις γραμμές ήταν λιγότερο από 4 ετών. Το τρένο αυτό ανήκε στην ιταλικής ιδιοκτησίας εταιρεία Iryo, ενώ το δεύτερο τρένο ήταν μέρος της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας, Renfe.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, το πίσω μέρος του πρώτου τρένου εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω στην κεφαλή του άλλου τρένου, ενώ τόνισε ότι η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης μπορεί να διαρκέσει και έναν μήνα, είπε.

Η Ισπανική Ένωση Οδηγών Σιδηροδρόμων δήλωσε στο Associated Press ότι τον Αύγουστο έστειλε επιστολή ζητώντας από τον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων της Ισπανίας να διερευνήσει τυχόν ελαττώματα στις σιδηροδρομικές γραμμές σε όλη τη χώρα και να μειώσει τις ταχύτητες σε ορισμένα σημεία μέχρι να επισκευαστούν πλήρως οι γραμμές. Αυτές οι συστάσεις έγιναν για γραμμές τρένων υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης αυτής όπου σημειώθηκε το ατύχημα της Κυριακής, ανέφερε η ένωση.

Ο Άλβαρο Φερνάντεζ, πρόεδρος της Renfe, δήλωσε στο ισπανικό δημόσιο ραδιόφωνο RNE ότι και τα δύο τρένα ήταν πολύ κάτω από το όριο ταχύτητας των 250 χλμ/ώρα. Το ένα έτρεχε με 205 χλμ/ώρα και το άλλο με 210 χλμ/ώρα. Είπε επίσης ότι «μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους».

Το περιστατικό «πρέπει να σχετίζεται με τη μετακίνηση του εξοπλισμού του Iryo ή με την υποδομή», είπε. Η Iryo εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι το τρένο της κατασκευάστηκε το 2022 και πέρασε τον τελευταίο έλεγχο ασφαλείας στις 15 Ιανουαρίου.

Αναγνώριση των θυμάτων

Η Πολιτοφυλακή άνοιξε γραφείο στην Κόρδοβα, την πλησιέστερη πόλη στο σημείο της συντριβής, καθώς και στη Μαδρίτη, τη Μάλαγα, την Ουέλβα και τη Σεβίλλη, ώστε τα μέλη των οικογενειών των αγνοουμένων να μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και να αφήσουν δείγματα DNA.

«Υπήρχαν στιγμές που έπρεπε να απομακρύνουμε τους νεκρούς για να φτάσουμε στους ζωντανούς», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero ο Φρανσίσκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρδοβα.

Ένα αθλητικό κέντρο στην Ανταμούζ, μια πόλη στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 370 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο. Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός δημιούργησε ένα κέντρο βοήθειας που προσφέρει βοήθεια σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε άτομα που αναζητούν πληροφορίες.

«Το σκηνικό ήταν φρικτό. Ήταν φρικτό», δήλωσε ο δήμαρχος της Ανταμούζ, Ραφαέλ Μορένο, στο AP και σε άλλους δημοσιογράφους. «Άνθρωποι ζητούσαν και ικέτευαν για βοήθεια. Αυτοί που εγκατέλειπαν τα συντρίμμια. Εικόνες που θα μείνουν για πάντα στο μυαλό μου».

Πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα για τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία

Η Ισπανία έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε τρένα υψηλής ταχύτητας για δεκαετίες και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη για τρένα που κινούνται με ταχύτητα άνω των 250 χλμ/ώρα, με περισσότερα από 3.900 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων.

Το δίκτυο είναι ένα δημοφιλές, ανταγωνιστικά τιμολογημένο και ασφαλές μέσο μεταφοράς. Η Renfe δήλωσε ότι περισσότεροι από 25 εκατομμύρια επιβάτες επιβιβάστηκαν σε ένα από τα τρένα υψηλής ταχύτητας το 2024.

Το δυστύχημα της Κυριακής ήταν το πρώτο σε τρένο υψηλής ταχύτητας από τότε που το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας άνοιξε την πρώτη του γραμμή το 1992.

Το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία αυτόν τον αιώνα συνέβη το 2013, όταν 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τρένο ταξίδευε με 179 χλμ/ώρα σε ένα τμήμα με όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα όταν βγήκε από τις γραμμές, ενώ αυτό το τμήμα των γραμμών δεν ήταν υψηλής ταχύτητας.