Ισπανία: Σπασμένος αρμός δημιούργησε κενό στις ράγες των τρένων – «Άκουγα μόνο ουρλιαχτά και ήμουν καλυμμένη με αίματα»

Έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές των δύο τρένων που συγκρούστηκαν, εντόπισαν οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι στην Ισπανία, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα με τα δύο τρένα, σημειώθηκε στην Ισπανία χτες Κυριακή (18.01.2026) κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το κλειδί για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, ο πρόεδρος της Renfe, της διαχειρίστριας εταιρείας του δεύτερου τρένου, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.

«Ήμουν γεμάτη αίματα παντού»

Μια νεαρή που ταξίδευε με μία από τις αμαξοστοιχίες μαζί με την αδερφή της και το σκυλάκι τους. Η Άνα πήρε εξιτήριο, η αδερφή της ωστόσο παραμένει στο νοσοκομείο.

«Κάποιοι άνθρωποι ήταν καλά, άλλοι ήταν πολύ άσχημα. Και ήταν μπροστά στα μάτια μας και τους βλέπαμε να πεθαίνουν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. (…) Μας πήγαν στο νοσοκομείο. Τώρα την έχουν υπό παρακολούθηση και περιμένουμε. Θέλω να ψάξω για τον σκύλο μου. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, ψάξτε και για τα κατοικίδιά μας. Πολλά αγνοούνται, είναι και αυτά οικογένεια», είπε σε δηλώσεις της συντετριμμένη.

«Καθόμουν στη μία πλευρά, άρχισα να σηκώνομαι λίγο και σκέφτηκα πως κάτι δεν πάει καλά. Τότε άρχισα να ψάχνω την αδελφή μου. Ενώ την έψαχνα, αυτή είναι η τελευταία στιγμή που θυμάμαι, όλα έγιναν μαύρα. Ξαφνικά, το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν ουρλιαχτά. Κάποιοι που δεν είχαν τραυματιστεί έσπασαν το παράθυρο και με έβγαλαν έξω. Ήμουν καλυμμένη ολόκληρη με αίματα», πρόσθεσε.

Άλλος επιβάτης σημείωσε: «Εκσφενδονίστηκα από το πίσω μέρος του βαγονιού στον διάδρομο. Άνοιξα την πόρτα με το κεφάλι μου και έχασα τις αισθήσεις μου. Στη συνέχεια κατάφερα να φτάσω μέχρι το σημείο όπου βρίσκονταν οι πυροσβέστες».

Μιλώντας τηλεφωνικά σε ισπανικά τηλεοπτικά δίκτυα, επιβάτες που βρίσκονται στο νοσοκομείο έκαναν λόγο για στιγμές πανικού: «Είμαι ακόμη τρομαγμένη και ταραγμένη. Με όσα συνέβησαν είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή. Ήμασταν καθισμένοι και ξαφνικά το τρένο άρχισε να τρέμει. Δεν είχαμε χρόνο να καταλάβουμε τι έγινε».

«Η κόρη μου με πήρε τηλέφωνο στις 20:15, κλαίγοντας με λυγμούς και μου είπε πως το τρένο εκτροχιάστηκε. Πως έγινε μία καταστροφή και πως υπήρχε μεγάλος αριθμός νεκρών. Μου είπε πως έπρεπε να σπάσει το τζάμι στο παράθυρο για να βγει έξω και πως ήταν μόνη. Δεν υπήρχε Αστυνομία. Κανείς δεν είχε φτάσει ακόμα», είπε συγγενής επιβάτιδας.

«Αισθανθήκαμε μία πολύ ισχυρή σύγκρουση, σαν το τρένο να χτύπησε κάτι. Βλέπαμε το τελευταίο βαγόνι που αναποδογύρισε εντελώς. Βγήκαμε όλοι έξω, εκτός από τον κόσμο στο τελευταίο βαγόνι. Εκεί ήταν πιο δύσκολα και υπήρχαν ακόμη διασώστες που προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να βγει έξω. Είδαμε ανθρώπους με ματωμένα πρόσωπα», ανέφεραν οι επιβάτες.

Ελληνίδα που επέβαινε σε τρένο που πέρασε από το σημείο πριν τη φονική σύγκρουση, περιέγραψε από την πλευρά της: «Πήγαινε λίγο αργά το τρένο, μου έκανε εντύπωση. Είναι ένα σημείο που είναι ευθύ, δεν έχει στροφές, τηρούσαν τα όρια ταχύτητας».

Έρευνες

Το Αδαμούθ, όπου συνέβη η τραγωδία, είναι μία πόλη μόλις 5.000 κατοίκων, έγινε το πρώτο κέντρο διαχείρισης της κρίσης. Δέχθηκε τους πρώτους τραυματίες και τους πρώτους νεκρούς.

«Ακούγαμε σειρήνες παντού, η Εθνοφυλακή που έφτασε, πυροσβέστες, ασθενοφόρα, όλη η πόλη εκεί τρέχει αυτήν την στιγμή. Όλοι πάμε να βοηθήσουμε», ανέφεραν οι αρχές και οι ομάδες διάσωσης.

Οι αρχές της Ανδαλουσίας κάλεσαν τους επιζώντες, όσοι είναι σε καλή κατάσταση, να ενημερώνουν μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είναι καλά, ώστε να μειωθεί η αγωνία των συγγενών.

Κάποιοι από τους επιβάτες διηγήθηκαν πως 10 λεπτά μετά την αναχώρηση του συρμού από τον προηγούμενο σταθμό, το τρένο παρουσίασε έντονους κραδασμούς και στη συνέχεια εκτροχιάστηκαν τα βαγόνια από το έκτο και προς τα πίσω.

Ευχαρίστησαν δε, το προσωπικό του τρένου που βοήθησε στην αποβίβαση των επιβατών με οργανωμένο και ήρεμο τρόπο. Επιζώντες και ελαφρά τραυματίες εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο αθλητικό κέντρο της Αδαμούθ.