Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα – «Θα μάθουμε την αλήθεια» λέει ο Σάντσεθ

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα (19.01.2026) ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο τρένων, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια για τη σύγκρουση των τρένων», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια». Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

Υπενθυμίζεται ότι, τουλάχιστον 39 είναι οι νεκροί, 33 οι αγνοούμενοι και πάνω από 100 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 43 νοσηλεύονται – ανάμεσά τους και 4 παιδιά – και 12 άτομα παραμένουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή, περίπου μία ώρα αφότου ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση αναχώρησε από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη.

Το τρένο εκτροχιάστηκε με τα βαγόνια του να πέφτουν πάνω σε άλλο τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, σε άλλη γραμμή, και εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί και το δεύτερο τρένο.

Μετά τη σύγκρουση, δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου έπεσαν από ένα τεχνητό ανάχωμα ύψους 4 μέτρων. Σε αυτά τα δύο βαγόνια υπάρχουν οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη σύγκρουση παραμένουν άγνωστα και, σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας.

Η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου» αναχώρησε «με 289 επιβάτες, 4 μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.