Ισπανία: Στους δρόμους της Βαλένθια εκπαιδευτικοί και γονείς για τα κλειστά σχολεία 30 μέρες μετά τις πλημμύρες

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα κλειστά σχολεία, έναν μήνα από τις πλημμύρες, οικογένειες και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν στη Βαλένθια το Σάββατο (23.11.2024). Οι διαδηλωτές ζητούν να ληφθούν μέτρα για τα σχολεία που υπέστησαν ζημιές.

Σχεδόν τριάντα ημέρες μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στις οποίες σκοτώθηκαν 220 άνθρωποι, οικογένειες και εκπαιδευτικοί κρατώντας πλακάτ με τα οποία καλούσαν τον πρόεδρο της περιφέρειας της Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, να παραιτηθεί, έκαναν πορεία στην πόλη.

Ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές αρχές διαχειρίστηκαν τις πλημμύρες προκαλεί ακόμη αντιδράσεις. Μια ένωση εκπαιδευτικών κατηγόρησε τις αρχές ότι άφησαν το καθάρισμα των σχολείων στους δασκάλους και τους μαθητές.

Πέντε άνθρωποι παραμένουν μέχρι και σήμερα αγνοούμενοι, αφού οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου παρέσυραν αυτοκίνητα και σπίτια, προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις την κατάρρευσή τους.

Τριάντα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη, σύμφωνα με το συνδικάτο STEPV, με αποτέλεσμα 13.000 παιδιά να στερούνται το δικαίωμα στη γνώση.

ΦΩΤΟ REUTERS/Eva Manez

