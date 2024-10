Ισπανία: Τεράστιες πλημμύρες στη Βαλένθια – Υπάρχουν νεκροί, ανακοίνωσαν οι αρχές

Τραγικές στιγμές περνούν οι κάτοικοι στη Βαλένθια της Ισπανίας, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες.

Οι αρχές στη νοτιοανατολική Ισπανία, που σαρώθηκε από ξαφνικές πλημμύρες χθες Τρίτη (29.10.2024), εντόπισαν «πτώματα», δήλωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Βαλένθια τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Βρέθηκαν νεκροί, όμως από σεβασμό στις οικογένειες, δεν θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», είπε ο Κάρλος Μαθόν.

Χθες βράδυ, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον επτά αγνοούμενους: έξι στην πόλη Λετούρ, στην επαρχία Αλμπαθέτε, στην περιφέρεια Καστίλη-Λα Μάντσα, κι άλλον έναν —οδηγό φορτηγού— στην πόλη Αλκούδια, στην περιφέρεια Βαλένθια.

Καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ψυχρό μέτωπο κινούμενο κατά μήκος του νότιου και του ανατολικού τμήματος της Ιβηρικής χερσονήσου προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, εξωθώντας τις αρχές στις περιοχές που υφίστανται τα σοβαρότερα πλήγματα να παροτρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους και να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως απαραίτητη μετακίνηση μέχρι νεοτέρας.

«Ενημερώνομαι με ανησυχία για τις πληροφορίες για αγνοούμενους και ζημιές που προκάλεσε η καταιγίδα τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μέσω X, καλώντας επίσης τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Πολλή προσοχή και να αποφύγετε τις ανώφελες μετακινήσεις», τόνισε.

Τα νερά κατέκλυσαν την πόλη Λέτουρ, στην περιφέρεια Αλμπαθέτε, παρασύροντας αυτοκίνητα, όπως δείχνουν πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση. Ο δήμαρχος Σέρχιο Μαρίν Σάντσεθ είπε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης αναζητούν «τρεις ή τέσσερις ανθρώπους» που αγνοούνται.

Λόγω της κακοκαιρίας και των συνεπειών της, η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων Adif διέκοψε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαλένθιας. Μια τέτοια υπερταχεία, με 276 επιβάτες, εκτροχιάστηκε στην περιοχή της Ανδαλουσίας, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

Οι υπηρεσίες διάσωσης απομάκρυναν ακόμη και με ελικόπτερα δεκάδες ανθρώπους από την Αλόρα της Ανδαλουσίας, αφού υπερχείλισε ένας ποταμός.