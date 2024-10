Ισπανία: Θρήνος και χάος από τη φονική θεομηνία – Πλησιάζουν τους 100 οι νεκροί, τριήμερο εθνικό πένθος

Ασύλληπτη τραγωδία στη νοτιοανατολική Ισπανία με επίκεντρο της βιβλικής θεομηνίας την πόλη της Βαλένθια. Ξεπερνούν τους 95 οι νεκροί, τριήμερο εθνικό πένθος έως και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου.

Περισσότεροι από 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη θεομηνία με τις καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια της Ισπανίας, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας της Ιβηρικής.

Οι σοροί των νεκρών έχουν αρχίσουν ήδη να καταφθάνουν στο δικαστικό μέγαρο της Βαλένθια, πίσω από το οποίο έχει στηθεί ένα πρόχειρο νεκροτομείο και από την Πέμπτη (31.10.2024) οι συγγενείς των θυμάτων θα κληθούν να βρεθούν εκεί για να αναγνωρίσουν τους δικούς τους.

Φυσικά θα υπάρχουν πολλές ομάδες ψυχολόγων για την ανάλογη συμπαράσταση, ενώ την ίδια στιγμή είναι άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, πολλοί είναι αυτοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό αγνοουμένων, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Τα συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια του Στρατού δίνουν μάχη με τον χρόνο για να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές, όπου το νερό κατά τόπους ξεπερνά τα τρία μέτρα.

Από τους ορμητικούς χειμάρρους που σχηματίστηκαν μέσα σε λίγη ώρα έχουν γκρεμιστεί σπίτια, δρόμοι και γέφυρες, ενώ έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

Η διαδρομή μήκους 300 χιλιομέτρων Βαλένθια – Μαδρίτη είναι αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

Περίπου 150.000 σπίτια είναι χωρίς ηλεκτρικό και χωρίς επικοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο είχαν ζήσει στην Ισπανία το 1957, όταν τότε 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

“It was a living hell”



The death toll from the devastating floods in Spain has risen to 95, authorities say. Meteorologists report that some areas in Valencia received a year’s worth of rainfall in just eight hours. The floods swept away buildings, bridges and vehicles. pic.twitter.com/asVlu5pi4u — DW News (@dwnews) October 30, 2024

Σήμερα, όμως, η κατάσταση ήταν διαφορετική διότι μέσα σε πολύ λίγες ώρες έπεσαν 400 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως λένε οι ειδικοί.

Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για το επερχόμενο ισχυρότατο φαινόμενο, ωστόσο, το γεγονός ότι η τρομερή κακοκαιρία «χτύπησε» 8 το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου βρήκε πάρα πολύ κόσμο να προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι του.

Σε «κόκκινο» συναγερμό η νοτιοανατολική Ισπανία

Στη Βαλένθια μέσα σε οχτώ ώρες έπεσε βροχή που αντιστοιχεί σε ένα χρόνο.

Από τη Μάλαγα έως τη Βαλένθια, φονικές πλημμύρες και σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσαν χάος και τεράστιες καταστροφές. Δεκάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στην οροφή των αυτοκινήτων τους και στις στέγες σπιτιών και καταστημάτων, περιμένοντας τα συνεργεία διάσωσης.

🚨🇪🇸 DEVASTATING: Catastrophic flooding in Valencia,Spain



20 inches (491mm) of rainfall in Chiva in only 8 hours



One year’s worth of rain in less than 24 hours??



At least 72 killed numbers expected to rise pic.twitter.com/cgMHfWD8hQ — Julie Jolie (@juliejolie_) October 30, 2024

aftermath of the DANA storm in Spain 🇪🇸🙏pic.twitter.com/oRTNg3ayit — NFK (@nfkmobile) October 30, 2024

Κάποιοι διασώθηκαν με τη βοήθεια ελικοπτέρων, ανάμεσά τους μικρά παιδιά. Χρησιμοποιώντας σωσίβιες λέμβους, διασώστες απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους, ενώ σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να φθάσουν αποκλεισμένες περιοχές.

Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα ενώ σπίτια εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό. Πάνω από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της αναπτύχθηκαν στις πληγείσες περιοχές.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από γηροκομείο που έχει πλημμυρίσει στη Βαλένθια με τους ενοίκους του να κοιτούν έντρομοι τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει.

Τριήμερο εθνικό πένθος από την Πέμπτη (31.10.2024) έως το Σάββατο (02.11.2024)

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη τριήμερο εθνικό πένθος που θα αρχίσει την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου.

Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στο σημείο την Πέμπτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς η καταστροφική κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα.

Όπως είπε «η χώρα μας χτυπήθηκε από τη χειρότερη καταιγίδα τον τελευταίο αιώνα. Η καταιγίδα συνεχίζει να προκαλεί χάος. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι καταστροφές έχουν τελειώσει».