Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ισπανία όπου τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι τόσοι αγνοούνται από τις πλημμύρες.

Στην Ισπανία πλημμύρισαν δρόμοι, συρμοί ου μετρό και σιδηροδρομικές γραμμές από τις καταρρακτώδεις βροχές, ενώ ένα 10χρονο αγόρι σώθηκε σκαρφαλώνοντας σε ένα δέντρο.

Ελικόπτερα στάλθηκαν για να διασώσουν ανθρώπους που είχαν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους στο Τολέδο, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαδρίτης.

Η βροχή, που άρχισε να πέφτει την Κυριακή, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια λάσπης και παρέσυρε αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων στη Μαδρίτη, την Καστίλη-Λα Μάντσα, την Καταλονία και τη Βαλένθια. Σε πολλές περιοχές έπεσε χαλάζι.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα του Τολέδο, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κατέγραψε βροχόπτωση-ρεκόρ, 90 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο, την Κυριακή. Ένα από τα θύματα ήταν ένας νεαρός που παγιδεύτηκε σε έναν ανελκυστήρα ο οποίος γέμισε με νερό.

Ένας άλλος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Ο τρίτος είναι ένας 50χρονος, που νωρίτερα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος. Βρέθηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα, σε έναν ποταμό κοντά στην πόλη όπου έμενε, την Καμαρένα.

«Έβρεχε συνεχώς και φοβηθήκαμε, όμως μείναμε μέσα και είμαστε ασφαλείς», είπε η Ιζαμπέλα Στιούαρτ, μια Αμερικανίδα ιεραπόστολος που ζει στο Τολέδο. Ένας άλλος κάτοικος της πόλης, ο Ρούμπεν Γκονθάλεθ είπε ότι τα πάντα πλημμύρισαν και «επικρατεί τρέλα».

Στην περιοχή της Μαδρίτης οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών κλήθηκαν να επέμβουν σε 1.200 περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αστυνομικοί και πυροσβέστες αναζητούν έναν άνδρα, στην αγροτική περιοχή Αλδέα δελ Φρέσνο, στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας. Ο άνδρας αυτός βρισκόταν μαζί με τον γιο του στο αυτοκίνητό τους που παρασύρθηκε στον ποταμό Αλμπέρτσε. Το 10χρονο παιδί σώθηκε, αφού κατάφερε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο.

Οι διασώστες αναζητούν επίσης μια γυναίκα που εξαφανίστηκε κάτω από παρόμοιες συνθήκες στο Τολέδο και έναν 84χρονο που παρασύρθηκε από χείμαρρο λάσπης στη Βιγιαμάντα, δυτικά της Μαδρίτης.

Πολλοί δρόμοι στην περιοχή της Μαδρίτης έχουν κλείσει καθώς τουλάχιστον έξι γέφυρες γκρεμίστηκαν από τα νερά των ποταμών που υπερχείλισαν.





Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έστειλε μηχανικούς του στρατού να στήσουν μια φορητή γέφυρα στην Αλδέα δελ Φρέσνο, αφού εκείνη που υπήρχε εκεί παρασύρθηκε από τα νερά.

Οι περισσότερες γραμμές του μετρό, που είχαν κλείσει νωρίς το πρωί στη Μαδρίτη, πλέον λειτουργούν κανονικά. Πραγματοποιούνται επίσης και ορισμένα σιδηροδρομικά δρομολόγια από τη Μαδρίτη προς την Ανδαλουσία, όμως τα τρένα κινούνται με πολύ χαμηλότερες ταχύτητες, για λόγους ασφαλείας.