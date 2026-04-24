Κόσμος

Ισπανία: «Τρώω με καθετήρα και πονάω πολύ», λέει ο «βασιλιάς των ταυρομάχων» που τραυματίστηκε σοβαρά από ταύρο στον ορθό

Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα υπέστη τον σοβαρό αυτόν τραυματισμό την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στη Σεβίλλη
Σε νοσοκομείο της Σεβίλλης βρίσκεται ακόμα και αναρρώνει, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του από ταύρο την περασμένη Κυριακή (19/4/2026) στην Ισπανία, ο «βασιλιάς των ταυρομάχων» Μοράντε ντε λα Πουέμπλα.

Μετά από πολύωρη επέμβαση στο ορθό, ο διάσημος ταυρομάχος της Ισπανίας που αποκαλείται «βασιλιάς των ταυρομάχων», ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, όπου λέει ότι «δεν μπορεί να φάει και πονάει πολύ».

Κατά τη διάρκεια της 4ης ταυρομαχίας του ματαντόρ στην κατάμεστη αρένα Maestranza στη Σεβίλλη, ο ταύρος έσπρωξε την άκρη του κυρτού κέρατός του στο ορθό του Πουέμπλα, προκαλώντας ένα σχίσιμο 10 εκατοστών. Εκείνος σφάδαζε από τον πόνο πεσμένος στην αρένα, μέχρι να τον απομακρύνουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

«Ένιωσα απίστευτο πόνο και πολύ φόβο, επειδή είδα τον ταύρο να με έχει αρπάξει και νόμιζα ότι αιμορραγούσα. Μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο και να δω ότι η αιμορραγία ήταν ελάχιστη, χαλάρωσα αρκετά, αλλά, φυσικά, πονούσε πολύ. Χωρίς αμφιβολία, ήταν το πιο επώδυνο χτύπημα που έχω δεχτεί ποτέ» λέει ο ταυρομάχος για τον σοκαριστικό του τραυματισμό.

«Η αλήθεια είναι ότι πονάω πολύ», εξηγεί ο Πουέμπλα στο βίντεο, προσθέτοντας ότι θα λαμβάνει ενδοφλέβια σίτιση μέσω καθετήρα, κάτι που δεν έχει ξαναζήσει.

«Πέρασα μια αρκετά φυσιολογική νύχτα με λίγο ύπνο. Δεν έχω όρεξη και ελπίζω να το ξεπεράσω με λίγη υπομονή» εξηγεί στους φανς του.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jose antonio (@morantedelapueblaa)

Κατά την ταυρομαχία του ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα φαίνεται να μην υπολόγισε σωστά την συμπεριφορά του ταύρου , όταν εκείνος τον τρύπησε με το κέρατο στα οπίσθια και τον πέταξε στον αέρα.

Από το τρύπημα του ταύρου, ο διάσημος ταυρομάχος υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, βλάβη στους σφιγκτήρες και διάτρηση του τοιχώματος του ορθού.

Οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των εσωτερικών βλαβών και τοποθέτηση παροχέτευσης για την αποφυγή μόλυνσης.

Ο Πουέμπλα αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα, μέχρι την ερχόμενη Κυριακή και το πότε θα επιστρέψει στην αρένα παραμένει άγνωστο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
136
103
100
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη: Το καλό και το χειρότερο σενάριο λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ακόμη κι αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε άμεσα, η αστάθεια στο Στενό του Ορμούζ έχει ήδη εκτοξεύσει το κόστος των αεροπορικών καυσίμων και εντείνει τους φόβους για ελλείψεις ενόψει του καλοκαιριού, σημειώνει το Politico
Τουρίστες στο Ελ Βενιζέλος
Αμάλ Χαλίλ: Η καταδίωξη και δολοφονία της δημοσιογράφου από ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο
Εντοπίστηκε νεκρή στα ερείπια σπιτιού που είχε καταφύγει - Μαζί της βρισκόταν και η φωτορεπόρτερ Ζεϊνάμπ Φαράζ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά - Συνεργεία του Ερυθρού Σταυρού δέχθηκαν πυρά ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν στους τραυματίες
Θρήνος στην κηδεία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ που σκοτώθηκε στον Λίβανο από ισραηλινό πλήγμα
Newsit logo
Newsit logo