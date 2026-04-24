Ισπανία: «Τρώω με καθετήρα και πονάω πολύ», λέει ο «βασιλιάς των ταυρομάχων» που τραυματίστηκε σοβαρά από ταύρο στον ορθό

Σε νοσοκομείο της Σεβίλλης βρίσκεται ακόμα και αναρρώνει, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του από ταύρο την περασμένη Κυριακή (19/4/2026) στην Ισπανία, ο «βασιλιάς των ταυρομάχων» Μοράντε ντε λα Πουέμπλα.

Μετά από πολύωρη επέμβαση στο ορθό, ο διάσημος ταυρομάχος της Ισπανίας που αποκαλείται «βασιλιάς των ταυρομάχων», ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, όπου λέει ότι «δεν μπορεί να φάει και πονάει πολύ».

Κατά τη διάρκεια της 4ης ταυρομαχίας του ματαντόρ στην κατάμεστη αρένα Maestranza στη Σεβίλλη, ο ταύρος έσπρωξε την άκρη του κυρτού κέρατός του στο ορθό του Πουέμπλα, προκαλώντας ένα σχίσιμο 10 εκατοστών. Εκείνος σφάδαζε από τον πόνο πεσμένος στην αρένα, μέχρι να τον απομακρύνουν και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

«Ένιωσα απίστευτο πόνο και πολύ φόβο, επειδή είδα τον ταύρο να με έχει αρπάξει και νόμιζα ότι αιμορραγούσα. Μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο και να δω ότι η αιμορραγία ήταν ελάχιστη, χαλάρωσα αρκετά, αλλά, φυσικά, πονούσε πολύ. Χωρίς αμφιβολία, ήταν το πιο επώδυνο χτύπημα που έχω δεχτεί ποτέ» λέει ο ταυρομάχος για τον σοκαριστικό του τραυματισμό.

«Η αλήθεια είναι ότι πονάω πολύ», εξηγεί ο Πουέμπλα στο βίντεο, προσθέτοντας ότι θα λαμβάνει ενδοφλέβια σίτιση μέσω καθετήρα, κάτι που δεν έχει ξαναζήσει.

«Πέρασα μια αρκετά φυσιολογική νύχτα με λίγο ύπνο. Δεν έχω όρεξη και ελπίζω να το ξεπεράσω με λίγη υπομονή» εξηγεί στους φανς του.

Η στιγμή του τραυματισμού

Κατά την ταυρομαχία του ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα φαίνεται να μην υπολόγισε σωστά την συμπεριφορά του ταύρου , όταν εκείνος τον τρύπησε με το κέρατο στα οπίσθια και τον πέταξε στον αέρα.

| NOW: Luego de la cornada, el torero Morante de la Puebla sells his emergency operation and publicizes his doctor: "Inherited by a torus in the posterior anal margin with a tray of 10cm, partially damaging the anal sphincter muscles and with perforation in the posterior face…

Από το τρύπημα του ταύρου, ο διάσημος ταυρομάχος υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, βλάβη στους σφιγκτήρες και διάτρηση του τοιχώματος του ορθού.

Οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των εσωτερικών βλαβών και τοποθέτηση παροχέτευσης για την αποφυγή μόλυνσης.

Ο Πουέμπλα αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον μία εβδομάδα, μέχρι την ερχόμενη Κυριακή και το πότε θα επιστρέψει στην αρένα παραμένει άγνωστο.