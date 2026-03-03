Κόσμος

Ισραήλ: 12 τραυματίες από καταστροφικό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν περιοχές πρόσκρουσης με θραύσματα πυρομαχικών εντός του τομέα του Τελ Αβίβ
Συντρίμμια από ιρανικό πλήγμα στο Ισραήλ
Συντρίμμια από ιρανικό πλήγμα στο Ισραήλ

Πανικός προκλήθηκε σήμερα (03.03.2026) το μεσημέρι στο κεντρικό Ισραήλ, μετά από ένα καταστροφικό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ιράν, ως αντίποινα για τις κοινές στρατιωτικές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του.

Συναγερμός σήμανε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ αλλά και στις στρατιωτικές δυνάμεις, λόγω του νέου «κύματος» πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τα ιρανικά πλήγματα στο κεντρικό Ισραήλ.

Συντρίμμια από ιρανικό πλήγμα στο ΙσραήλREUTERS / Ronen Zvulun

«Δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, μαζί με πολυάριθμες ομάδες έκτακτης ανάγκης, επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα σημεία πρόσκρουσης στο κεντρικό Ισραήλ», ανακοίνωσε ο στρατός, τονίζοντας ότι διενεργεί έρευνα στα σημεία.

Συντρίμμια από ιρανικό πλήγμα στο ΙσραήλREUTERS / Ronen Zvulun

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν περιοχές πρόσκρουσης με θραύσματα πυρομαχικών εντός του τομέα του Τελ Αβίβ.

