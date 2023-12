Εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες και ένας άμαχος τραυματίστηκαν από πυραύλους που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ, ένας εκ των οποίων έπληξε μια εκκλησία σε ένα αραβικό χωριό, το οποίο είχε καταστραφεί από το Ισραήλ το 1951.

Πρόκειται για την Παναγία του Ικρίτ, που σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είναι ελληνοκαθολική εκκλησία που δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και όχι ελληνορθόδοξη εκκλησία, όπως είχε ανακοινώσει αρχικά ο στρατός του Ισραήλ για την επίθεση της Χεζμπολάχ.

«Ένας αντιαρματικός πύραυλος προερχόμενος από τον Λίβανο χτύπησε την εκκλησία, τραυματίζοντας έναν άμαχο. Η επίθεση αυτή συνιστά όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και επίθεση στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι», είχε αναφέρει ο ισραηλινός στρατός,

Σύμφωνα με τον ίδιο, εννέα στρατιώτες του τραυματίστηκαν στη συνέχεια, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, από άλλο πλήγμα της Χεζμπολάχ, την ώρα που παρείχαν βοήθεια στον τραυματισμένο άμαχο.

Το ψήφισμα 1701, που υιοθετήθηκε για να βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ το 2006 αναφέρει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) επιτρέπεται να αναπτύσσουν δυνάμεις μεταξύ των συνόρων και του ποταμού Λιτάνι.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για πολλές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο βόρειο Ισραήλ, όπως έναν στρατώνα που χτυπήθηκε από πυραύλους «τύπου Μπουρκάν».

Οι κάτοικοι του Ικρίτ εκδιώχθηκαν από τη γη τους από τον ισραηλινό στρατό μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Η εκκλησία και ένα κοιμητήριο είναι ό,τι απομένει από το χωριό το οποίο ισοπεδώθηκε τα Χριστούγεννα του 1951, ώστε να εμποδιστούν οι κάτοικοι να επιστρέψουν σε αυτό, έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ.Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σημειώνονται σχεδόν καθημερινά συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ, και άλλοι 13 στο Ισραήλ, εκ των οποίων οι 9 ήταν στρατιώτες. Σήμερα τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι από ισραηλινά πυρά στην κοινότητα Τουλίν του Λιβάνου, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο NNA.

