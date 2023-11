Ένα αδιευκρίνιστης προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε κτίριο στην πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών του Ισραήλ ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το drone, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές.

«Η ταυτότητα του UAV (Unmanned Aerial Vehicle) και οι λεπτομέρειες του συμβάντος εξετάζονται», πρόσθεσε ο στρατός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φωτογραφίες και video που δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το drone έπεσε κοντά σε σχολείο της ισραηλινής πόλης.

Footage from the City of Eilat in which you can clearly hear some kind of Turboprop Drone right before the Explosion; the Drone is reported to have Struck a School within the City however thankfully there are No Casualties. pic.twitter.com/bZlLKB0VYn