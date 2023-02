Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα το μεσημέρι από την πρόσκρουση αυτοκινήτου σε μια στάση λεωφορείου σε προάστιο της Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ. Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν 8χρονο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που επενέβησαν στο προάστιο της Ιερουσαλήμ, ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το περιστατικό, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, «εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την πρόσκρουση ως τρομοκρατική ενέργεια και διέταξε να ενισχυθούν οι δυνάμεις ασφαλείας και να γίνουν συλλήψεις μεταξύ ανθρώπων στο περιβάλλον του οδηγού – φερόμενου δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στο σημείο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, γύρω στις 13.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «ο οδηγός ενός οχήματος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα προς τη διασταύρωση των οδών Γκόλντα Μεΐρ- Μιντζ στην έξοδο της περιοχής Ραμότ προς την κατεύθυνση του Ζιβάντ Ζεέβ και έπεσε πάνω σε αθώους ανθρώπους που περίμεναν σε στάση λεωφορείου».

Εικόνες και βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν ένα μπλε αυτοκίνητο να έχει προσκρούσει σε ένα στύλο μπροστά από τη στάση του λεωφορείου σε μια συνοικία εβραϊκών οικισμών στην Ραμότ, ένα τμήμα της Ιερουσαλήμ που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το 1967.

«Δύο άνθρωποι πέθαναν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», οι δύο από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσαν ιατρικοί αξιωματούχοι.

Η ισραηλινή υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε αρχικά έξι τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο εξάχρονων παιδιών «σε κρίσιμη κατάσταση». Παράλληλα, το νοσοκομείο Shaare Tzedek στην Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι το παιδί που πέθανε ήταν οκτώ ετών.

