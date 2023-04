Ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σήμερα (17.04.2023) με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές Αρχές του Ισραήλ.

Η αστυνομία του Ισραήλ επεσήμανε ότι ο ύποπτος πυροβόλησε εναντίον ενός αυτοκινήτου στη συνοικία Σέιχ Τζάρα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένταση μεταξύ των Παλαιστίνιων και Εβραίων εποίκων. Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

BREAKING: Two colonial Israeli settlers were injured in a shooting operation this morning in the neighborhood of Sheikh Jarrah in occupied Jerusalem, according to local sources. pic.twitter.com/ALrpoguuEj