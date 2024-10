Ισραήλ: Έξι τραυματίες από τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης «εξουδετερώθηκε»

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (09.10.2024) από τρομοκρατική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μίντια, οι δυο από τους τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ, είναι σοβαρά.

Ο δράστης, οπλισμένος με μαχαίρι, άρχισε να επιτίθεται σε περαστικούς στη Χαντέρα, μια πόλη στο κεντρικό Ισραήλ.

«Πρόκειται για ένα τρομοκρατικό συμβάν σε τέσσερα διαφορετικά μέρη κατά το οποίο έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι η επίθεση είχε σχέση με τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων.

Ο επιτιθέμενος, ο οποίος διέφυγε με μοτοσικλέτα, «εξουδετερώθηκε», προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας που δεν διευκρινίζει περαιτέρω.

Οι έξι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Χαντέρα, εκ των οποίων ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και άλλος ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, διευκρίνισε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

#Update: More than 18 Israeli occupation security forces apprehend a suspect in the #Hadera stabbing incident.



Reports Footage shared by local media shows armed guards firing warning shots in the air before the suspect is wounded

Breaking! Stabbing attack in Hadera. 5 people were critically injured by the terrorist before being arrested.



Pray for the victim to recover miraculously.



Stabbing attack in Hadera. 5 people were critically injured by the terrorist before being arrested.

Η υπηρεσία Magen David Adom, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού, μίλησε για πολλούς τραυματίες, ορισμένοι σοβαρά.