Την 6η ημέρα της ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η τρομοκρατική οργάνωση απελευθέρωσε 14 ανθρώπους, εκ των οποίων 10 Ισραηλινοί (5 γυναίκες και 5 παιδιά) και 4 Ταϊλανδοί.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε απόψε ότι 10 ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης (29.11.2023) από τη Χαμάς και έχουν παραδοθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διευκρίνισε πως τέσσερις εξ αυτών έχουν διπλή υπηκοότητα: τρεις με γερμανική, ένας με ολλανδική και ένας με αμερικανική. Όπως ανέφερε, επίκειται η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων: 14 γυναικών και 16 ανηλίκων.

Από την Παρασκευή, κάθε απόγευμα απελευθερώνονται τουλάχιστον 10 ισραηλινοί όμηροι – γυναίκες και παιδιά – σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση τριπλάσιου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων.

Η σημερινή απελευθέρωση, κατά τη δεύτερη ημέρα της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, επισκιάζεται ωστόσο από τον ανεπιβεβαίωτο ακόμη ισχυρισμό της Χαμάς ότι μια οικογένεια Ισραηλινών ομήρων, μεταξύ των οποίων και ο μικρότερος όλων, ο Κφιρ Μπίμπας, 10 μηνών, σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Νωρίτερα σήμερα απελευθερώθηκαν επίσης δύο Ρωσοϊσραηλινές, ηλικίας 50 και 73 ετών, οι οποίες είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η 50χρονη Elena Trupanov και η 73χρονη μητέρα της Irena Tatti, είναι οι δύο γυναίκες με διπλή υπηκοότητα του Ισραήλ και της Ρωσίας που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς και απελευθερώθηκαν σήμερα (29.11.2023) ως «φόρο τιμής στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν».

Hamas published scenes showing the handover of 2 Russian nationals to the Red Cross, in response to the request of the Russian leadership. pic.twitter.com/q9gphEIcMK