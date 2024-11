Ισραήλ: Επεισόδια στους δρόμους του Τελ Αβίβ μετά την καρατόμηση Γκάλαντ από τον Νετανιάχου

Στους δρόμους του Τελ Αβίβ βγήκαν αργά το βράδυ της Τρίτης (05.11.2024) χιλιάδες διαδηλωτές μετά την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το κέντρο του Τελ Αβίβ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να απομακρύνει τον Γιοάβ Γκάλαντ από τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Οι διαδηλωτές έχουν σταματήσει την κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους του Τελ Αβίβ, έχουν ανάψει φωτιές και έχουν στήσει οδοφράγματα.

Το πλήθος έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο Ayalon στο Τελ Αβίβ, για να διαμαρτυρηθούν για την απόλυση του υπουργού Άμυνας εν μέσω του πολέμου.

