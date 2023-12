Επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ την πρωτεύουσα του Ισραήλ εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε η οργάνωση στο Telegram.

Οι σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και τηλεοπτικό συνεργείο του Reuters κατέγραψε την αναχαίτιση πυραύλων της Χαμάς από την Λωρίδα της Γάζας στον ουρανό της πόλης.

Sirens sounded in Tel Aviv, rocket interceptions on Thursday as Hamas militants in the Gaza Strip 🇵🇸 said they launched a salvo at Israel’s 🇮🇱 commercial capitalhttps://t.co/ZcJpx4mcnUhttps://t.co/eRd3dT6Kxjhttps://t.co/EPqszmuzb4 pic.twitter.com/S3eLMeiCXo