Ισραήλ: «Fake News του Ιράν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δολοφονήθηκε»

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούσαν στα social media και υπονοούσαν ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δολοφονήθηκε σε αντίποινο του Ιράν μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ.

Ανταποκριτής του Anadolu ρώτησε το γραφείο του πρωθυπουργού εάν θα προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με τους «αυξανόμενους ισχυρισμούς στα social media περί δολοφονίας του Νετανιάχου».

«Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο πρωθυπουργός είναι μια χαρά».

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν πως αν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ζωντανός θα τον σκοτώσουν».

Τον αποκάλεσαν «εγκληματία και δολοφόνο των παιδιών», ορκίζοντας πως θα τον καταδιώξουν με όλη τους τη δύναμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, άφησε υπόνοιες πως και ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είναι νεκρός.

Ζήτησε πως στην περίπτωση που είναι ζωντανός, να παραδοθεί.