Ο στρατός του Ισραήλ καταγγέλλει ότι η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην περιοχή Iqrit με αντιαρματική ρουκέτα και πως τραυματίστηκε ένας άνθρωπος.

«Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στην ελληνορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας στην περιοχή Iqrit στο βόρειο Ισραήλ με αντιαρματική ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Τραυματίστηκε ένας άνθρωπος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

«Αυτή η επίθεση δεν αποτελεί μόνο ξεκάθαρη παραβίαση του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας», σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ.

Hezbollah attacked the St. Mary’s Greek-Orthodox Church of Iqrit in northern Israel.



An anti-tank missile from Lebanon directly hit the church, injuring a civilian.



This attack is not only a clear violation of @UN Security Council Resolution 1701, but also a violation of the… December 26, 2023

🚨 #Hezbollah shot a missile from #Lebanon 🇱🇧 towards a church in the Christian town of Iqrit إقرث in northern #Israel 🇮🇱, injuring an 80 year old man during prayer



This is a targetted attack against Christians, as the church has no other buildings in its vicinity pic.twitter.com/1YZIY6ein6 — Zechariah Shar'abi | זכריה | زكريا (@ZechariahSharab) December 26, 2023

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media – και δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους από ανεξάρτητες πηγές – το Ισραήλ ανταπέδωσε αμέσως την επίθεση της Χεζμπολάχ στην ελληνορθόδοξη εκκλησία, μόλις μία ημέρα μετά τα Χριστούγεννα.