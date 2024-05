ΗΠΑ: Παρουσιάστρια κατάπιε μύγα κατά την εκφώνηση ειδήσεων – «Αυτό είναι επαγγελματισμός»

Η παρουσιάστρια ειδήσεων στις ΗΠΑ Vanessa Welch καταπίνει μύγα ή είναι απλά μια βλεφαρίδα;

Η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Boston 25 στη Βοστώνη των ΗΠΑ, Vanessa Welch, δέχτηκε τα καλύτερα σχόλια καθώς δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο την ψυχραιμία της όταν μία μύγα έπεσε στόμα της στη μέση μιας φράσης καθώς εκφωνούσε τις ειδήσεις.

Η Welch, απτόητη, φαίνεται να καταπίνει το σνακ-έκπληξη και να ξεπερνά με σθένος τη δυσάρεστη στιγμή.

Οι χρήστες των social media θαύμασαν την ικανότητα της Welch να παραμένει συγκεντρωμένη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.

«Αυτό είναι επαγγελματισμός», έγραψε ένα άτομο.

«Μπα, χρειάζεται αύξηση, δεν κουνήθηκε καν το μάτι», είπε ένας άλλος.

«Ούτε καν ταράχτηκε. Κορυφαίος επαγγελματισμός», σημείωσε κάποιος άλλος.

On Boston25, the news anchor demonstrated true journalistic professionalism: she swallowed a fly and continued to broadcast asnothing had happened. pic.twitter.com/v9Chc1R8QI