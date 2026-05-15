Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την εύθραυστη εκεχειρία τους, ύστερα από διήμερες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, εξέφρασε την ελπίδα οι συνομιλίες να συμβάλουν στην επίτευξη μόνιμης ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε πλευράς, αλλά και στη διασφάλιση σταθερότητας κατά μήκος των κοινών συνόρων.

Η εκεχειρία είχε ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ δεν σταμάτησαν πλήρως, καθώς συνεχίστηκαν οι ανταλλαγές πυρών.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο 22 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ακόμη ότι ο πολιτικός κύκλος των διαπραγματεύσεων θα επανεκκινήσει τον Ιούνιο, ενώ στις 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο Πεντάγωνο νέος γύρος συνομιλιών για ζητήματα ασφαλείας, με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπειών από τις δύο χώρες.